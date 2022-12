The following instruments on XETRA do have their first trading 22.12.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.12.2022Aktien1 CA88089G1037 Terra Balcanica Resources Corp.2 CA4203222084 Hawkmoon Resources Corp.3 VGG8126P1099 ShiftCarbon Inc.4 US8781553081 Team Inc.Anleihen1 USU25507AA97 Dish Network Corp.2 US29273VAQ32 Energy Transfer L.P.3 XS2027393938 Kondor Finance PLC4 DE000HLB7B71 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale5 DE000HLB7937 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale6 USU71000BH20 Penske Truck Leasing Co. L.P.