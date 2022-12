Der amerikanische Lebensmittelkonzern Limoneira Company (ISIN: US5327461043, NASDAQ: LMNR) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,075 US-Dollar je Aktie an seine Investoren. Die nächste Auszahlung erfolgt am 13. Januar 2023 (Record day: 3. Januar 2023). Damit schüttet das Unternehmen auf das Jahr hochgerechnet unverändert 0,30 US-Dollar je Anteilsschein aus. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 13,28 US-Dollar (Stand: ...

