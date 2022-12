DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Großbritannien endet der Börsenhandel nach einer verkürzten Sitzung schon um 13:30 Uhr MEZ. Der Anleihehandel in den USA endet ebenfalls schon früher als üblich, und zwar um 20:00 Uhr MEZ.

TAGESTHEMA

Die deutschen Steuereinnahmen sind im November deutlich langsamer gewachsen als im Vormonat und legten lediglich um 2,0 Prozent gegenüber Vorjahr zu. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. Im Oktober hatte das Steuerplus noch bei 6,1 Prozent gelegen. Das Ministerium führte das verlangsamte Wachstum auf Sondereinflüsse zurück. Diese beträfen insbesondere die Einfuhrumsatzsteuer sowie die Körperschaftsteuer. Während der ersten elf Monate des Jahres stiegen die Steuereinnahmen insgesamt um 8,7 Prozent und lagen über den Schätzungen für das Gesamtjahr.

Der Bund allein nahm im November 23,0 Milliarden Euro an Steuern ein, ein Plus von 8,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Wesentlichen war dies laut dem Ministerium auf die gewachsenen Einnahmen des Bundes aus den Gemeinschaftssteuern zurückzuführen. Die Länder nahmen mit 25,97 Milliarden Euro um 2,3 Prozent weniger an Steuern ein. Insgesamt belief sich das deutsche Steueraufkommen im November auf rund 55,9 Milliarden Euro.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 BIP (2. Veröffentlichung) 3Q PROGNOSE: -0,2% gg Vq/+2,4% gg Vj 1. Veröff.: -0,2% gg Vq/+2,4% gg Vj 2. Quartal: +0,2% gg Vq/+4,4% gg Vj - US 14:30 BIP (3. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +2,9% gg Vq 2. Veröff.: +2,9% gg Vq 2. Quartal: -0,6% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +4,3% gg Vq 2. Veröff.: +4,3% gg Vq 2. Quartal: +9,0% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 211.000 16:00 Index der Frühindikatoren November PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.195,00 +0,4% E-Mini-Future S&P-500 3.916,00 +0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 11.367,25 +0,3% Nikkei-225 26.507,87 +0,5% Schanghai-Composite 3.057,32 -0,4% Hang-Seng-Index 19.593,43 +2,3% +/- Ticks Bund -Future 135,85 +2 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 14.097,82 +1,5% DAX-Future 14.128,00 +1,0% XDAX 14.071,05 +1,1% MDAX 25.486,65 +2,1% TecDAX 2.947,20 +1,6% EuroStoxx50 3.872,15 +1,8% Stoxx50 3.719,07 +1,6% Dow-Jones 33.376,48 +1,6% S&P-500-Index 3.878,44 +1,5% Nasdaq-Comp. 10.709,37 +1,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,83 -13

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung der positiven Tendenz an Europas Börsen rechnen Händler auch am Donnerstag. Der Terminkontrakt auf den DAX zeigt sich am Morgen um 14.200 Punkte. Vor allem die US-Vorgaben seien sehr stark gewesen, die Märkte legten auf ganzer Breite zu. "Es sieht tatsächlich ein bisschen nach Weihnachtsrally aus", sagt ein Händler. Für den Kursschub habe unter anderem ein deutlich besseres US-Konsumentenvertrauen gesorgt, dass keine Anzeichen von Rezessionssorgen gezeigt habe.

Rückblick: Sehr fest - Eine überraschend gute Stimmung der US-Verbraucher und ein ebenfalls besser als erwartet ausgefallenes deutsches Konsumklima befeuerten die Kauflaune. Sämtliche Branchen in Europa schlossen im Plus. Gesucht waren vor allem die Einzelhändler; der Sektor gewann 2,9 Prozent. Immobilienwerte wie Unibail Rodamco (+4,2%) oder Vonovia (+4,3%) erholten sich von dem "Zinsschock", den die Bank of Japan am Dienstag speziell im Immobiliensektor ausgelöst hatte. In Amsterdam stiegen Philips um 5,7 Prozent. Der Konzern hat neue Ergebnisse zur Therapie von Schlaf-Apnoe und seinem Produkt "Dreamstation 1" vorgelegt. Demnach sind gesundheitsschädliche Auswirkungen unwahrscheinlich.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Im DAX lagen Einzelhändler vorn: So kletterten Zalando um 5,9 Prozent. Adidas (+6,8%) und Puma (+9,4%) profitierten von starken Zahlen des US-Wettbewerbers Nike. Bei Siemens Energy (+3,5%) hofft der Markt auf eine Steigerung der Profitabilität. Die Eröffnung einer E-Fuel-Fabrik in Chile zeigte, dass man sich auch auf Wachstumsmärkte jenseits der E-Mobilität fokussiere. Gute Zahlen des US-Logistikers Fedex trieben Deutsche Post um 2,5 Prozent. Shop Apotheke sprangen um 3,5 Prozent. Die Citi hat ihre Kaufempfehlung bekräftigt. Aurubis legten 2,8 Prozent zu. Die Zahlen hätten zwar nicht ganz die Erwartung erfüllt, jedoch wurde die Dividende von 1,60 auf 1,80 Euro erhöht.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Metro-Aktie zeigte sich vom Verkauf der Indien-Aktivitäten kaum bewegt. Der Großhandelskonzern hat eine entsprechende Vereinbarung mit Reliance Retail Ventures Limited unterzeichnet. Auch die Papiere von Thysenkrupp wurden unverändert gehandelt. S&P Global hat die Bonitätseinstufung erhöht. Das Langfristrating wurde auf BB von BB- erhöht, wie die Agentur mitteilte.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Die Erholung an der Wall Street hat sich zur Wochenmitte mit beschleunigtem Tempo fortgesetzt. Unterstützung kam dabei von guten Konjunkturdaten. So ist der Index des Verbrauchervertrauens im Dezember auf den höchsten Stand seit April geklettert. Die Inflationserwartungen für das kommende Jahr fielen dagegen mit 6,7 Prozent auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr. Dazu kamen starke Quartalszahlen von Nike und Fedex. Der Sportartikel-Hersteller Nike hat den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal unerwartet kräftig gesteigert und auch mehr verdient als angenommen. Positiv wurde besonders die Erholung des wichtigen China-Geschäfts aufgenommen. Die Aktie stieg um 12,2 Prozent. Mit der Fedex-Aktie ging es um 3,4 Prozent aufwärts. Der Paketdienstleister hat im zweiten Geschäftsquartal ebenfalls besser abgeschnitten als erwartet.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,22 -3,0 4,25 349,3 5 Jahre 3,77 -1,4 3,79 251,3 7 Jahre 3,76 -0,9 3,77 232,4 10 Jahre 3,68 -1,0 3,69 216,8 30 Jahre 3,73 -1,0 3,74 183,4

Die am Vortag deutlich gestiegenen US-Anleiherenditen behaupteten ihre Gewinne weitgehend. Für die Rendite zehnjähriger Anleihen ging es um 1,0 Basispunkte auf 3,68 Prozent nach unten - sie bewegte sich allerdings immer noch in der Nähe ihres 4-Wochenhochs.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0647 +0,4% 1,0606 1,0611 -6,4% EUR/JPY 140,36 -0,0% 140,40 140,19 +7,2% EUR/CHF 1,0828 +0,0% 1,0792 1,0793 -5,2% EUR/GBP 0,8781 +0,0% 0,8778 0,8775 +4,5% USD/JPY 131,82 -0,4% 132,38 132,11 +14,5% GBP/USD 1,2126 +0,4% 1,2083 1,2092 -10,4% USD/CNH 6,9831 -0,0% 6,9859 6,9920 +9,9% Bitcoin BTC/USD 16.818,30 +0,3% 16.767,90 16.834,92 -63,6%

Am Devisenmarkt kam es beim Yen nach der deutlichen Aufwertung vom Vortag zu einer kleinen Gegenbewegung. Die japanische Währung hatte am Dienstag vor allem zum Dollar stark zugelegt, nachdem die Bank of Japan auf ihrem ultraexpansiven geldpolitischen Kurs einen kleinen Schwenk Richtung Straffung gemacht hatte, indem sie das Zielband für die Zehnjahresrendite ausweitete. Der Dollar-Index gewann 0,2 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,60 78,29 +0,4% +0,31 +14,3% Brent/ICE 82,52 82,2 +0,4% +0,32 +13,9%

Die Ölpreise legten kräftig zu und kletterten auf den höchsten Stand seit rund drei Wochen. Für Brent und WTI ging es um bis zu 3,0 Prozent nach oben. Die wöchentlichen Rohöllagerbestände in den USA sind deutlich stärker gefallen als erwartet. Dagegen stieg die Nachfrage nach Benzin und Dieselkraftstoff in den USA, was bedeuten könnte, dass sich der Verbrauch wieder erholt, da die Inflation bei Lebensmitteln und anderen Produkten nachlässt, hieß es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.818,58 1.814,13 +0,2% +4,46 -0,6% Silber (Spot) 24,00 24,03 -0,1% -0,03 +2,9% Platin (Spot) 1.006,50 1.002,95 +0,4% +3,55 +3,7% Kupfer-Future 3,82 3,81 +0,4% +0,01 -13,4%

Der Goldpreis konnte seine Vortagesgewinne weitgehend behaupten und lag weiterhin über der wichtigen Marke von 1.800 Dollar je Feinunze.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CORONA-PANDEMIE

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich "sehr besorgt" über die verschärfte Corona-Infektionslage in China gezeigt. Es gebe aus der Volksrepublik zunehmende Berichte über schwere Krankheitsverläufe nach Ansteckung mit dem Coronavirus, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch.

RUSSLAND

Inmitten des Ukraine-Konflikts hat das russische Unterhaus härtere Strafen gegen "Saboteure" beschlossen. Ein entsprechendes Gesetz sei von den Abgeordneten verabschiedet worden, teilte die Duma in Moskau mit. Das Gesetz sieht bis zu lebenslange Haftstrafen für einheimische und ausländische "Saboteure" vor.

BREXIT

Ein Londoner Gericht hat Teile der Regeln verworfen, die seit dem Brexit für EU-Ausländer in Großbritannien gelten. Der High Court in der britischen Hauptstadt urteilte, das britische Innenministerium habe die Rechtslage aus dem Brexit-Abkommen von 2020 falsch interpretiert. Über das Programm "EU Settlement Scheme" wurde bisher rund fünf Millionen EU-Bürgern ein vorübergehender oder dauerhafter Aufenthaltstitel zugesprochen.

USA / RUSSLAND

Der US-Senat hat Diplomatin Lynne Tracy drei Monate nach ihrer Nominierung durch Präsident Joe Biden als neue Botschafterin in Moskau bestätigt. Die Kongresskammer stimmte am Mittwoch mit 93 zu zwei Stimmen für Tracy, die die USA derzeit in Armenien vertritt. Von 2014 bis 2017 war Tracy bereits die Nummer zwei der US-Botschaft in Moskau.

ENERGIEPOLITIK DEUTSCHLAND

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) stellt den auf Mitte April verschobenen Atomausstieg wieder infrage. "Der Strombedarf wird mit dem Hochlauf der Elektromobilität rapide steigen", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Dabei darf es keine Tabus geben, auch nicht bei den Atomlaufzeiten."

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Im Streit um die Erbschaftsteuer zieht Bayern vor das Bundesverfassungsgericht. Dies kündigte Finanzminister Albert Füracker (CSU) am Donnerstag in der "Bild"-Zeitung an. "Bayern wird vor dem Bundesverfassungsgericht klagen." Damit sollten "die notwendige Erhöhung der Freibeträge und eine Regionalisierung der Erbschaftsteuer" erzwungen werden.

INDEXÄNDERUNG SDAX

Die Aktien von Uniper werden aus dem SDAX gelöscht. Dies teilte der Index-Betreiber der Deutschen Börse, Qontigo, am Mittwochabend mit. Der Streubesitz sei im Zusammenhang mit einer Übernahme unter die Marke von zehn Prozent gesunken. Für die Uniper-Aktie werden die Papiere von SFC Energy in den SDAX aufgenommen. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 27. Dezember in Kraft. Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + SDAX AUFNAHME - SFC Energy HERAUSNAHME - Uniper ===

METRO

Der Großhandelskonzern hat eine Vereinbarung zur Veräußerung von Metro Indien an Reliance Retail Ventures Limited (RRVL) unterzeichnet. Die Transaktion umfasse das operative Geschäft aller 31 indischen Metro-Märkte sowie das Immobilienportfolio, bestehend aus 6 Märkten. Nach Abschluss der Transaktion und unter der Annahme konstanter Wechselkurse erwartet der Metro-Konzern einen Transaktionsgewinn von rund 150 Millionen Euro und einen Gewinn je Aktie. Trotz des Verkaufs von Metro Indien bekräftigte das Unternehmen den Ausblick für Umsatz und bereinigtes EBITDA für das Geschäftsjahr 2022/23 sowie die mittelfristigen Ziele.

THYSSENKRUPP

S&P Global hat die Bonitätseinstufung erhöht. Das Langfristrating wurde auf BB von BB- erhöht, wie die Agentur mitteilte. Der Ratingausblick sei stabil.

UNIPER

hat die im Rahmen des mit der Bundesregierung und der finnischen Mutter Fortum vereinbarten Rettungspakets geplante Kapitalerhöhung gestartet. Wie Uniper mitteilte, hat die Maßnahme ein Volumen von gut 5,5 Milliarden Euro. Ausgegeben werden sollen knapp 3,3 Milliarden neue Aktien zu einem Preis von 1,70 Euro je Aktie. Gezeichnet werden dürfen die neuen Aktien nur vom Bund.

