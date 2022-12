Weifang, China (ots/PRNewswire) -Ein Bericht der Global Times:Die China Post Group Co., Ltd. wird am 9. September 2023 einen Satz von vier Gedenk- und Sonderbriefmarken mit dem Motiv der Drachen von Weifang herausgeben.Die Stadt Weifang in der ostchinesischen Provinz Shandong ist der Geburtsort der Drachenkultur des Landes. Seit dem ersten Internationalen Drachenfestival von Weifang im Jahr 1984 wurde das jährliche Festival 39 Mal veranstaltet.Während des fünften Internationalen Drachenfestivals von Weifang im Jahr 1988 wurde Weifang zur Welthauptstadt des Drachens gekürt. Der Drachen ist zu einer Brücke und einem Bindeglied für die Ausweitung des internationalen wirtschaftlichen und kulturellen Austauschs geworden, der die Freundschaft zwischen den Völkern aller Länder fördert und die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung in Weifang belebt.Jede der Briefmarken hat einen Nennwert von 1,2 Yuan (etwa 0,17 USD). Die Ausgabe der Briefmarken ist von großer Bedeutung für die Weitergabe der schönen traditionellen Kultur Chinas, die Förderung der Drachenkultur in Weifang und den Aufbau des Markenzeichens der Stadt.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/global-times-china-post-gibt-gedenkbriefmarken-mit-weifang-drachen-heraus-301708875.htmlPressekontakt:Haonan Wei,+86-13279402906Original-Content von: Global Times, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132854/5400407