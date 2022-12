Die Aktie von BioNTech hat am Mittwoch wieder zulegen können. Das Papier gewann im US-Handel mehr als drei Prozent auf 178,15 Dollar. Beflügelt haben dürften die ersten Auslieferungen des Corona-Impfstoffs nach China für deutsche Staatsbürger. Zudem kündigte BioNTech den Start einer klinischen Studie für einen Imfostffkandidaten gegen das Herpes-Simplex-Virus an.Die Bundesregierung will in den nächsten Wochen Tausende deutsche Staatsbürger in China mit dem BioNTech-Impfstoff gegen Corona impfen ...

