Kyoto, Japan (ots/PRNewswire) -OMRON Healthcare Co., Ltd. (nachfolgend das Unternehmen) wird auf der CES 2023 (*) ausstellen, der weltgrößten Messe für Unterhaltungselektronik, die von Donnerstag, 5. Januar, bis Sonntag, 8. Januar, in Las Vegas stattfindet. Auf der Messe wird das Unternehmen die innovativen medizinischen Geräte und digitalen Dienstleistungen vorstellen, die in den vergangenen 50 Jahren eingeführt wurden und die dazu beigetragen haben, die Unternehmensvision "Going for Zero" - die Verhinderung von Herzinfarkt und Schlaganfall - voranzutreiben. Zu diesen Initiativen gehören die innovativen Geräte für die Herzgesundheit wie Complete , das Oberarm-Blutdruckmessgerät mit integrierter EKG-Technologie, und ihre weltweiten Fernüberwachungsdienste für Patienten.(*) Messe für UnterhaltungselektronikLogo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202212121045-O1-sEo1c8K3Im Rahmen dieser Veranstaltung findet am 4. Januar 2023 (PST) von 15:00 bis 15:45 Uhr eine Pressekonferenz nur für Medienvertreter statt. Ranndy Kellogg, CEO von OMRON Healthcare, Inc., und andere leitende Angestellte werden die Initiativen vorstellen, die das Unternehmen in eine solide Führungsposition im Bereich der Herzgesundheit gebracht haben.Zur Unterstützung der Veranstaltung wird am Donnerstag, den 15. Dezember, eine spezielle Website freigeschaltet, auf der das Geschäftsumfeld des Unternehmens, die Ausstellungsthemen, die Zukunftsvision und die neuesten klinischen Studienergebnisse vorgestellt werden.Themen auf der CES 20231. Frühzeitige Erkennung von Erkrankungen des Herzens durch Verwendung der Blutdrucküberwachung + EKG-TechnologieVorhofflimmern (AFib) ist eine Form des Herzschlags, die als Arrhythmie bekannt ist. Da die Symptome sehr subtil sein können, können sie einfach unbemerkt bleiben, sodass es schwierig ist, die Krankheit in einem frühen Stadium zu erkennen. Unkontrolliertes Vorhofflimmern erhöht das durchschnittliche Risiko eines Schlaganfalls um das Fünffache. OMRON hat das Oberarm-Blutdruckmessgerät mit integrierter EKG-Technologie weltweit eingeführt, mit dem Ziel, die tägliche Aufzeichnung des Vital-EKGs zusammen mit der Blutdruckmessung zur Routine zu machen. Ziel ist es, die Risiken von Vorhofflimmern frühzeitig zu erkennen und eine Verschlechterung zu verhindern. Damit soll das Risiko von Herzinfarkt und Schlaganfall verringert und gleichzeitig die Vision des Unternehmens, "Going for Zero", vorangetrieben werden.2. Ausbau der digitalen GesundheitOMRON connect (US/CAN/EMEA) ist eine mobile App für das Gesundheitsmanagement. Sie analysiert die Trends der Vitaldaten der Benutzer mit Hilfe von KI-Technologie und schlägt optimale Programme zur Änderung des Lebensstils und andere Erkenntnisse vor. OMRON connect wird auf der CES 2023 am Stand von OMRON vorgeführt.3. Innovation der weltweiten Dienste zur Patienten-Fernüberwachung (RPM)Im Vereinigten Königreich wird eine neue Telemonitoring-Plattform für verschiedene Erkrankungen eingeführt. Der Dienst, dessen Einführung für Anfang 2023 geplant ist, wird Patienten mit chronischen Erkrankungen dabei helfen, Vitaldaten von zu Hause aus mit ihren Ärzten zu teilen. Der Service ermöglicht es Ärzten, den Gesundheitszustand und die Medikamenteneinnahme ihrer Patienten zu überwachen, um die Behandlung chronischer Erkrankungen zu verbessern. Im Vereinigten Königreich haben Patienten die Möglichkeit, sich bei einem Allgemeinarzt (General Practitioner, GP) anzumelden, der sich um eine Vielzahl von Patienten und Erkrankungen kümmert, vom ersten Besuch bis zur Langzeitbehandlung. Da die Erkrankungen der Patienten über die Plattform verwaltet werden, verringert sich die Arbeitslast des Hausarztes nachweislich, während gleichzeitig eine frühzeitige Erkennung von schweren zerebrovaskulären und kardiovaskulären Erkrankungen zu erwarten ist. Darüber hinaus wird der Telemonitoring-Service in den USA, VitalSight von OMRON, ebenfalls ausstellen, um über die Behandlungseffektivität und die gesundheitsökonomischen Vorteile seines Services zu informieren, unter anderem mit Erfahrungsberichten von Ärzten.Überblick über die VeranstaltungTermine: Donnerstag, 5. Januar 2023 - Sonntag, 8. Januar 2023Veranstaltungsort: Las Vegas Convention Center (LVCC)Ausstellungsstil: MessestandStand-Nr.: 8604Berichterstattung: https://healthcare.omron.com/ces2023https://healthcare.omron.com/ (weltweit)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ces-2023-omron-healthcare-stellt-initiativen-vor-um-seine-vision-going-for-zero-voranzutreiben--die-verhinderung-von-herzinfarkt-und-schlaganfall-301708887.htmlPressekontakt:Megumi Nishiguchi,Public Relations Department,Global Communications HQ.,OMRON Healthcare Co.,Ltd.,Tel.: +81-75-925-2004,E-Mail: pr-ohq@omron.com,Adresse: 53 Kunotsubo,Terado-cho,Muko-shi,Kyoto 617-0002,JapanOriginal-Content von: Omron Healthcare Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67188/5400443