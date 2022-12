B4B - Metro verkauft Indien-Geschäft an Reliance Retail Ventures Limited HBH - Hornbach Holding Q3 ber. Ebit EU48,9 Mio gg EU55,9 Mio VjTKA - S&P erhöht Thyssenkrupp auf BB - Ausblick stabilDekaBank entfernt das höchste ESG-Label von weiteren Fonds CON - Nach dem Cyberangriff auf Conti will der Autozulieferer seine IT-Sicherheit weiter ausbauen. Das Thema habe "Top-Priorität", sagte Chef Nikolai Setzer. Der DAX-Konzern werde in diesem Bereich die "Kapazitäten sowie die Expertise" weiter stärken. Conti hat für die Aufarbeitung ein siebenköpfiges Krisenkomitee eingerichtet, in dem unter anderem Setzer, Finanzvorständin Katja Dürrfeld, Personalchefin Ariane Reinhart und IT-Sicherheitschef Dirk Ahrens sitzen. (Handelsblatt) BERTELSMANN - RTL verhandelt offenbar über den Verkauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...