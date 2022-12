Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Mittwoch deutlich Boden gutgemacht. Der ATX beendete den Tag mit einem starken Plus von 1,90 Prozent bei 3119,36 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben. Die Handelsaktivität dürfte aber vor den nahenden Feiertagen und dem Jahreswechsel deutlich zurückgehen, hieß es. Starke Nachfrage gab es in den beiden Ölwerten. Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann stiegen um 3,0 Prozent und waren damit die größten Gewinner im Prime Market. Die Titel des Ölkonzerns OMV legten nach der Meldung eines Kernaktionärswechsels um 2,1 Prozent zu. Auch an anderen Börsen fanden sich Ölwerte am Mittwoch vor dem Hintergrund von ...

