Bühler zahlt erste Anleihen-Tranche von CHF 180 Millionen zurück



Rückzahlung der 2017 ausgegebenen Anleihe

Uzwil (Schweiz), 22. Dezember 2022 - Der Schweizer Technologiekonzern Bühler gibt die Rückzahlung der ersten Tranche einer Anleihe in Höhe von CHF 180 Millionen bekannt. Im Jahr 2017 hatte das Unternehmen CHF 420 Millionen aufgenommen, und zwar durch die Ausgabe einer vorrangigen Anleihe mit zwei Tranchen (Tranche A CHF 180 Millionen, Tranche B CHF 240 Millionen) in Schweizer Franken, um so seine Wachstumspläne zu beschleunigen und seine Investitions- und Akquisitionsmöglichkeiten zu erweitern. Bühler nahm damit zum ersten Mal in seiner 160-jährigen Geschichte Kapital an den Finanzmärkten auf.

Die Rückzahlung der Anleihe ist ein wichtiger Meilenstein und erfolgte, während das Unternehmen seine Investitionsstrategie mit Schwerpunkten auf Innovation, Forschungs- und Ausbildungszentren und neue Partnerschaften weiter voll umsetzte. Trotz des unsicheren und volatilen Umfelds der vergangenen Jahre und der Herausforderungen durch die Coronavirus-Pandemie, konnte Bühler seine Finanzlage und insbesondere seine Liquidität weiter stärken.



Bühler hatte 2017 beschlossen, Kapital an den Finanzmärkten in Form einer Anleihe in Höhe von CHF 420 Millionen aufzunehmen, um von einzigartigen Marktchancen zu profitieren. Damit konnte das Unternehmen sein Wachstum durch Investitionen in sein globales Produktions- und Innovationsnetzwerk finanzieren und die österreichische Haas-Gruppe, einen Weltmarktführer für Waffel-, Keks- und Süsswarenproduktionsanlagen, übernehmen. Das kombinierte Lösungs- und Produktportfolio von Bühler und Haas hat sich seitdem als grosser Wettbewerbsvorteil erwiesen.



«Mit dem Erlös aus der Anleihe konnten wir die Haas-Akquisition erfolgreich abschliessen, unsere Produktionsanlagen weiter modernisieren, den CUBIC-Innovationscampus in Uzwil realisieren und unser globales Vertriebs- und Servicenetz erweitern», sagt Stefan Scheiber, CEO der Bühler Group.



«Dank unseres sorgfältigen Liquiditätsmanagements konnten wir die erste Tranche der Anleihe zurückzahlen und gleichzeitig unsere volle strategische Flexibilität für Wachstum und Innovation bewahren», sagt Mark Macus, CFO der Bühler Group.



Die anhaltend starke Finanzlage ermöglicht es dem Unternehmen, langfristig unabhängig zu bleiben und zum Nutzen seiner Kunden in neue Lösungen und Dienstleistungen zu investieren. Die zweite Tranche der Anleihe in Höhe von CHF 240 Millionen ist im Dezember 2026 fällig. Die Anleihe ist an der SIX Swiss Exchange notiert.

Über Bühler

Bühler verfolgt das Ziel, Innovationen für eine bessere Welt zu schaffen. Dabei berücksichtigt das Unternehmen die Bedürfnisse von Wirtschaft, Mensch und Natur. Als wichtiger Partner für die Lebensmittel- und Mobilitätsindustrie hat sich Bühler verpflichtet, bis spätestens 2025 multiplizierbare Lösungen anzubieten, die den Energie- und Wasserverbrauch sowie den Abfall in den Wertschöpfungsketten seiner Kundinnen und Kunden um jeweils 50 Prozent reduzieren. Milliarden Menschen kommen täglich mit Technologien von Bühler in Kontakt, um ihren Grundbedarf an Lebensmitteln und Mobilität zu decken. Zwei Milliarden Menschen essen täglich Lebensmittel, die auf Anlagen von Bühler hergestellt wurden. Eine Milliarde Menschen reisen in Fahrzeugen, deren Teile mit Technologien von Bühler produziert wurden. Unzählige Menschen tragen Brillen, benutzen Smartphones und lesen Zeitungen und Zeitschriften. Sie alle werden mit Prozesstechnologien und -lösungen von Bühler hergestellt. Dank dieser globalen Relevanz ist Bühler in der einzigartigen Lage, die heutigen Herausforderungen in nachhaltige Geschäftsfelder zu verwandeln. Bühler trägt dazu bei, die Welt sicher zu ernähren. Und das Unternehmen leistet seinen Beitrag zum Klimaschutz, indem es Lösungen herstellt, die zu energieeffizienteren Autos, Gebäuden und Anlagen führen.

Bühler investiert bis zu 5% des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Im Jahr 2021 erwirtschafteten rund 12'500 Mitarbeitende einen Umsatz von 2,7 Milliarden Schweizer Franken. Das Schweizer Familienunternehmen ist weltweit in 140 Ländern tätig und hat ein globales Netzwerk von 103 Servicestationen, 30 Produktionswerken und Anwendungszentren an 24 Standorten.



