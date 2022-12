Die Nike-Aktie (WKN: 866993) hatte es im laufenden Jahr 2022 nicht leicht. Seit Jahresbeginn steht ein Minus von knapp 24 % an der Kurstafel, was deutlich schlechter ist als die Performance des S&P 500. Dabei gab es im laufenden Jahr mit der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar sowie den Olympischen Winterspielen in Beijing gleich mehrere große Sportereignisse, die eigentlich die Verkäufe ankurbeln sollten. Enttäuschender Start ins Geschäftsjahr 2023 Vor allem enttäuschte das erste Quartal 2023 (Quartalsende: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...