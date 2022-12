FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Sprung zurück über die Marke von 14 000 Punkten hat der Dax am Donnerstag seine Kursgewinne zunächst behauptet. Der am Vortag starke US-Aktienmarkt stützte und so stand der deutsche Leitindex wenige Minuten nach dem Xetra-Start 0,12 Prozent höher auf 14 114,73 Punkte. Die nächste Orientierungsmarke nach oben ist die 21-Tage-Linie bei knapp über 14 300 Punkten. Sie reflektiert den kurzfristigen Trend.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel legte im frühen Handel um 0,09 Prozent auf 25 508,50 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,2 Prozent.

Die wichtigsten US-Indizes hatten ihre Erholung am Vortag fortgesetzt und die asiatischen Märkte folgten am Morgen. Ein Achtmonatshoch im US-Verbrauchervertrauen habe die Aktienkurse angetrieben, hieß es bei der Credit Suisse. Gleichzeitig seien die Inflationserwartungen der Konsumenten kräftig gesunken. Es sehe derzeit nach einer Weihnachtsrally an der Wall Street aus, die sich als starke Börsenphase während der letzten fünf Handelstage im Dezember und an den ersten beiden Handelstagen im Januar definiere, schrieb Analystin Tina Teng vom Broker CMC Markets./ajx/jha/

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145