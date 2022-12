DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Finanzministerium: Steuereinnahmen legen im November leicht zu

Die deutschen Steuereinnahmen sind im November deutlich langsamer gewachsen als im Vormonat und legten lediglich um 2,0 Prozent gegenüber Vorjahr zu. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. Im Oktober hatte das Steuerplus noch bei 6,1 Prozent gelegen. Das Ministerium führte das verlangsamte Wachstum auf Sondereinflüsse zurück. Diese beträfen insbesondere die Einfuhrumsatzsteuer sowie die Körperschaftsteuer. Während der ersten elf Monate des Jahres stiegen die Steuereinnahmen insgesamt um 8,7 Prozent und lagen über den Schätzungen für das Gesamtjahr.

Ifo: Einzelhandel meldet Entspannung bei Liefersituation

Die Lieferprobleme im deutschen Einzelhandel haben im Weihnachtsgeschäft etwas nachgelassen. Das geht aus einer Umfrage des Ifo Instituts hervor. 62,2 Prozent beklagten im Dezember Lieferengpässe, nach 71,1 Prozent im November. Zudem nahm der Pessimismus unter den Einzelhändlern mit Blick auf die kommenden Monate weiter ab. "Die Entspannung kommt für viele Händler genau zum richtigen Zeitpunkt", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Dennoch wird es weiterhin Lücken in den Regalen geben."

Preisanstieg bei Wohnimmobilien lässt im dritten Quartal nach

Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind im dritten Quartal 2022 um durchschnittlich 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen. Damit hat sich die Preissteigerung im Vergleich zum zweiten Quartal nahezu halbiert. Im zweiten Jahresviertel waren die Preise um 9,7 Prozent gestiegen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorquartal waren Wohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser im Schnitt um 0,4 Prozent günstiger.

Bauhauptgewerbe meldet reales Auftragsplus im Oktober

Der reale Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im Oktober saison- und kalenderbereinigt um 7,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat fiel er jedoch um 12,9 Prozent. Aufgrund der deutlich gestiegenen Baupreise lag der nominale Auftragseingang im Oktober mit einem Volumen von 7,7 Milliarden Euro lediglich 0,6 Prozent unter dem Vorjahresniveau, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte.

Wissing stellt Atomausstieg im Frühjahr wieder infrage

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) stellt den auf Mitte April verschobenen Atomausstieg wieder infrage. "Der Strombedarf wird mit dem Hochlauf der Elektromobilität rapide steigen", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Dabei darf es keine Tabus geben, auch nicht bei den Atomlaufzeiten." Elektromobilität könne nur mit sauberem Strom zum Klimaschutz beitragen, sagte Wissing. "Mit Strom aus Kohle oder Gas, der auch noch wahnsinnig teuer ist, fährt die Elektromobilität in eine Sackgasse." Deutschland komme beim Ausbau der Erneuerbaren Energien nicht schnell genug voran, sagte der Minister weiter. "Würden unsere Kernkraftwerke über das Frühjahr hinaus laufen, wären wir in einer anderen Lage."

Bayern zieht in Erbschaftsteuer-Streit vor Bundesverfassungsgericht

Im Streit um die Erbschaftsteuer zieht Bayern vor das Bundesverfassungsgericht. Dies kündigte Finanzminister Albert Füracker (CSU) in der Bild-Zeitung an. "Bayern wird vor dem Bundesverfassungsgericht klagen." Damit sollten "die notwendige Erhöhung der Freibeträge und eine Regionalisierung der Erbschaftsteuer" erzwungen werden. "Die Erbschaftsteuer steht in voller Höhe den Ländern zu - daher sollten die Länder auch maßgeblich über ihre Ausgestaltung entscheiden können", forderte der bayerische Finanzminister.

Selenskyj: Die Ukraine wird sich "niemals ergeben"

Auf seiner ersten Auslandsreise seit Beginn der russischen Invasion hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor dem US-Kongress in Washington versichert, dass sich sein Land "niemals ergeben" werde. "Die Ukraine hält ihre Stellungen und wird sich niemals ergeben", sagte der Staatschef bei einer gemeinsamen Sitzung der beiden Kammern des US-Parlaments. Zu seiner historischen Rede war er von den Abgeordneten und Senatoren mit lang anhaltendem stehenden Applaus empfangen worden. "Im Gegensatz zu all den dunklen Vorhersagen ist die Ukraine nicht gefallen", sagte Selenskyj. "Die Ukraine lebt und kämpft."

Biden sichert Ukraine weitere Unterstützung zu

US-Präsident Joe Biden hat dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj bei dessen erster Auslandsreise seit Kriegsbeginn die dauerhafte Unterstützung der USA zugesichert. "Sie werden niemals alleine sein", sagte Biden bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenskyj im Weißen Haus. "Wir werden Ihnen beistehen, so lange es nötig ist." Biden betonte, der Kampf der Ukraine gegen die russischen Angreifer sei "Teil von etwas viel Größerem". Die USA würden wissen, "dass, wenn wir solchen eklatanten Angriffen gegen Freiheit und Demokratie und die Kernprinzipien von Souveränität und territorialer Integrität tatenlos zusehen, sicherlich schlimmere Konsequenzen auf die Welt zukommen würden".

Russisches Unterhaus beschließt härtere Strafen für "Saboteure"

Inmitten des Ukraine-Konflikts hat das russische Unterhaus härtere Strafen gegen "Saboteure" beschlossen. Ein entsprechendes Gesetz sei von den Abgeordneten verabschiedet worden, teilte die Duma in Moskau mit. Das Gesetz sieht bis zu lebenslange Haftstrafen für einheimische und ausländische "Saboteure" vor. Mit dem neuen Gesetz sollten "unser Land und unsere Bürger vor Terror- und Sabotagegefahren geschützt" werden, erklärte die Duma.

Netanjahu bildet erfolgreich neue Regierung in Israel

Israels langjähriger Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat kurz vor Ablauf einer Frist zur Bildung einer neuen Regierung Erfolg vermeldet. "Ich informiere Sie, dass ich imstande war, eine Regierung zu bilden", hieß in einer Mitteilung aus Netanjahus Büro an Israels Präsident Isaac Herzog. Das Büro des Präsidenten bestätigte der Nachrichtenagentur AFP, dass Netanjahu Herzog angerufen habe, um ihm die erfolgreiche Regierungsbildung mitzuteilen.

WHO-Chef "sehr besorgt" über Corona-Lage in China

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich "sehr besorgt" über die verschärfte Corona-Infektionslage in China gezeigt. Es gebe aus der Volksrepublik zunehmende Berichte über schwere Krankheitsverläufe nach Ansteckung mit dem Coronavirus, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Er betonte, seine Organisation unterstütze China dabei, seine Anstrengungen auf die Impfung der am stärksten durch das Virus gefährdeten Bevölkerungsgruppen zu konzentrieren. Die Volksrepublik hatte in diesem Monat nach landesweiten Protesten überraschend das Ende ihrer umstrittenen Null-Covid-Politik eingeläutet, seither gehen die Infektionszahlen in die Höhe.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Nov Einzelhandelsumsatz +2,2% gg Vormonat

Schweden Nov Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: -0,7% gg Vormonat

Schweden Nov Einzelhandelsumsatz -6,3% gg Vorjahr

Schweden Nov Einzelhandelsumsatz PROGNOSE -8,4% gg Vorjahr

GB/BIP 3Q -0,3% gg Vorquartal (vorläufig: -0,2%)

GB/BIP 3Q +1,9% gg Vorjahr (vorläufig: +2,4%)

GB/Investitionen 3Q endgültig -2,5% gg Vq; +1,3% gg Vj

GB/Investitionen 3Q revidiert von vorläufig -0,5% gg Vq; +3,5% gg Vj

Norwegen Okt Arbeitslosenquote bereinigt 3,2%

