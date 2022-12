Der Schweizer Aktienmarkt kann am Donnerstag im frühen Handel seine Vortagesgewinne zunächst verteidigen. Er folgt damit den festen Vorgaben der Übersee-Börsen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt kann am Donnerstag im frühen Handel seine Vortagesgewinne zunächst verteidigen. Er folgt damit den festen Vorgaben der Übersee-Börsen. Speziell an der Wall Street hatte am Vortag das klar gestiegene Konsumentenvertrauen für einen Schub gesorgt, da es keine Anzeichen von Rezessionssorgen erkennen liess. «Es sieht tatsächlich ein bisschen nach einem Weihnachtsrally...

Den vollständigen Artikel lesen ...