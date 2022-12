München (ots) -- 5,8 % MA bei 14-49-Jährigen und 7,2 % MA bei 14-29-Jährigen- Bis zu 1,07 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt- Prominente Besetzung mit Kate Winslet, Cameron Diaz, Jack Black und Jude LawKurz vor Weihnachten sorgte die romantische Komödie "Liebe braucht keine Ferien" mit prominenter Besetzung (u.a. Kate Winslet, Cameron Diaz, Jack Black und Jude Law) für einen Quotenerfolg in der Primetime. In der werberelevanten Zielgruppe der 14-49-Jährigen erreichte sie 5,8 % MA. Im jüngeren Publikum (14-29 Jahre) kam der Spielfilm auf 7,2 % MA.Bis zu 1,07 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt verfolgten die Geschichte um Unternehmerin Amanda und Journalistin Iris, die bislang beide vom Pech in der Liebe verfolgt wurden. Sie entscheiden sich, während der Weihnachtszeit ihr Haus mit der jeweils anderen zu tauschen.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 21.12.2022, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5400509