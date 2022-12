Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Keine Frage: Bei der 10-jährigen Rendite Japan handelt es sich um einen durch die fundamentalen Rahmenbedingungen dominierten Kursverlauf, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dennoch habe der Chart die jüngste Entwicklung durch einen abgeschlossenen und 2022 nochmals bestätigten, Doppelboden vorweggenommen. In die gleiche Kerbe schlage der Jahreschart. In der höchsten aller Zeitebenen habe das japanische Zinsbarometer in den Jahren 2016 und 2019 bereits ein Candlestickumkehrmuster in Form eines klassischen "Hammers" ausgeprägt. Per Saldo sei die Bezeichnung "Gezeitenwende" selten so berechtigt gewesen wie in diesem Fall. Aus der Höhe der unteren Umkehr ergebe sich ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von 0,6%. Jenseits dieses Levels markiere das Tief vom Oktober 2010 bei 0,83% eine weitere wichtige Barriere. Die beschriebene Trendwende spiegele sich auch in anderen Laufzeitbändern wider. So habe ein äquivalenter Doppelboden im Verlauf der 2-jährigen Rendite Japan zuletzt - erstmals seit Anfang 2016 - für die Rückkehr in positives Zinsterritorium gesorgt. Das Kursziel aus dieser Trendwende lasse sich bei der "2-jährigen" auf rund 0,2% veranschlagen. (22.12.2022/alc/a/a) ...

