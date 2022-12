Hamburg (ots) -Ab 29. Dezember kommt er mit neuen Folgen des "Berdoktor" ins Fernsehen (20.15 Uhr im ZDF). In der aktuellen GALA (Heft 52/2022, ab heute im Handel) spricht Hans Sigl, 53, über seine Rolle als Martin Gruber. Sie gefalle ihm auch nach Jahren immer noch. Aber Sigl sagt auch: "Mit dem Martin in Rente gehen werde ich nicht."Im GALA-Interview verrät er übrigens auch, dass er sich kaum an den Wortlaut des Drehbuchs halte: "Abgesehen von den medizinischen Fachbegriffen lerne ich den Text nur peripher. Im Zusammenspiel mit den Kollegen passe ich ihn dann an."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierRTL DeutschlandTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: frauke.meier@rtl.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014862/100900520