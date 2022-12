Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ihr Portfoliounternehmen STF Balcke-Dürr S.r.l., welches Teil der Balcke-Dürr Group war, erfolgreich an C Capital S.r.l. verkauft. STF wurde 2018 als Add-on-Akquisition zur Balcke-Dürr Group erworben. Das Unternehmen ist in der Entwicklung, Konstruktion, Produktion und Vor-Ort-Montage von Wärmetauscher-Komponenten, Titankomponenten und Luftfiltersystemen für verschiedene Branchen tätig. STF beschäftigt an seinen drei Standorten in Gerenzano, Marghera und Fontignano in Italien mehr als 150 Mitarbeiter. Mit seinem umfassenden Know-how in Bezug auf ...

