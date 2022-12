Gruslig, makaber und vor allem schräg: Mit der Erstverfilmung 1991 wurde die Addams Family zum Kult. Tim Burton brachte den Hype in der Netflix-Serie "Wednesday" nun zurück auf die Leinwand. Diese legte einen Rekordstart hin: Fast 176 Millionen Haushalte schalteten bereits ein. In der achtteiligen Mystery-Serie "Wednesday" geht die gleichnamige Family-Tochter - leichenblass und immerzu schlecht gelaunt - auf einem Internat für übersinnliche Wesen einer Mordserie nach. Und sie tanzt - so außergewöhnlich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...