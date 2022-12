Bern (ots) -"Riesending - Jede Stunde zählt" handelt von der spektakulären Rettungsaktion des verunglückten Höhlenforschers Josef Häberle, der zwölf Kilometer vom Schachteingang entfernt in der gewaltigen Riesending-Höhle in Bayern verunglückt. Der auf wahren Begebenheiten beruhende Zweiteiler ist ab heute auf der SRG-Streaming-Plattform Play Suisse verfügbar.Der Höhlenforscher Josef Häberle verunglückt in der längsten und am schwersten zugänglichen Höhle Deutschlands, in über 1000 Metern Tiefe und zwölf Kilometer vom Schachteingang entfernt. Nur wenige Menschen kennen sich in der gewaltigen Riesending-Höhle in Bayern aus und weltweit gibt es nur eine Handvoll Spezialist:innen, die in dieser Tiefe eine Rettungsaktion organisieren können - darunter einige Schweizer Cracks. Die fast zwei Wochen dauernde Rettung vereint über 700 Rettungskräfte und wird zu einem Kampf gegen Zeit und Wetter. Eine bewegende Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht."Riesending - Jede Stunde zählt" ist eine Koproduktion von Senator, Lotus Film und C-Films mit BR, ARD Degeto, SWR, Servus TV und SRF, gefördert vom FilmFernsehFonds Bayern, RTR und Filmlocation Salzburg. Das Drehbuch zu dem Event-Zweiteiler stammt von Johannes Betz ("Zero", "Die Spiegel-Affäre", "Der Tunnel") und wurde vom Oscar-prämierten Regisseur Jochen Alexander Freydank ("Spielzeugland", "Zero", "Kafkas der Bau") in Szene gesetzt. Zum Cast gehören unter anderen Beat Marti, Sabine Timoteo, Roland Bonjour, Verena Altenberger, Maximilian Brückner, Anna Brüggemann, Christoph Bach, Sophie Rogall, Philip Birnstiel, Isaak Dentler und Roland Silbernagl.Der TV-Zweiteiler ist ab heute auf der Streaming-Plattform Play Suisse sowie auf Play SRF verfügbar. Dies in der Originalversion Deutsch mit französischen und italienischen Untertiteln. Die TV-Ausstrahlung des Zweiteilers findet am 28. Dezember ab 20.05 Uhr auf SRF 1 statt. Für die Streaming-Plattform Play Suisse kann man sich kostenlos auf playsuisse.ch registrieren und hat sodann Zugriff auf SRG-Inhalte und Koproduktionen (Filme, Serien, Dokumentationen, Archivmaterial) in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.Pressekontakt:Medienstelle SRG SSRSiraya Schäfermedienstelle.srg(at)srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100900528