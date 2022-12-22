DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.-THR. 21/23 DE000HLB4090 BAW/UFN
LB.HESS.-THR.IS.18/28 DE000HLB4VE5 BAW/UFN
LB.HESS.-THR.IS.18/28 DE000HLB4VJ4 BAW/UFN
LB.HESS.-THR. OPF20/23 DE000HLB4Y36 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.-THR. 21/23 DE000HLB4090 BAW/UFN
LB.HESS.-THR.IS.18/28 DE000HLB4VE5 BAW/UFN
LB.HESS.-THR.IS.18/28 DE000HLB4VJ4 BAW/UFN
LB.HESS.-THR. OPF20/23 DE000HLB4Y36 BAW/UFN
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