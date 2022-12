China: Schwieriges Umfeld für Mercedes und Co. - Außerdem: Was bringt das neue Jahr?

Werbung



Der wichtigste Markt für deutsche Autobauer ist weiterhin China. Doch der umkämpfte Markt erwies sich für die deutschen Autobauer mehr als herausfordernd. Außerdem: In einem Instagram Live-Event erfahren Sie in einer gemütlichen Runde was das neue Jahr für Anleger bereithält - mit Special Guests.



Zuletzt hatte sich der Automarkt in China deutlich erholt. Autobauer wie BYD hatten zuletzt starke Absatzsteigerungen verzeichnen können und seine Stellung im Markt gefestigt. Deutsche Marken, wie beispielsweise Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW, hatten es in diesem Jahr schwerer. Das hart umkämpfte Marktumfeld sorgte für einen Rückgang der Marktanteile für die deutschen Autobauer. Zuletzt stiegen die Verkaufszahlen wieder, was einen gespannten Blick auf das kommende Jahr wirft, denn der chinesische Markt gilt als einer der zentralen Märkte für die Automobilindustrie.





Nicht nur die deutsche Automobil-Industrie, sondern die gesamte Anlegerwelt, blickt gespannt auf das kommende Jahr. Um Ihnen einen ersten Eindruck zu verschaffen, was das kommende Jahr bereithalten könnte, laden wir Sie zu einem Live-Event auf Instagram ein. Jörg Scherer, Leiter der Technischen Analyse gibt einen ersten Ausblick, was die vielzitierte Kristallkugel für 2023 bereithält - quasi als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Special Guest: Goldesel Trading & Investing. Besuchen Sie uns heute, am 22.12.22 um 17 Uhr Live auf Instagram. Unseren Channel finden Sie unter dem folgendem Link.

