München (ots) -Mit Vollgas ins neue Jahr: Joyn startet mit einem neuen Original, spektakulären Sportevents und einer exklusiven Deutschlandpremiere ins Jahr 2023. Ab 5. Januar 2023 teilen neun Stars und Content Creator*innen in der neuen Serie "Lip Sync Stories" die privatesten Momente aus ihrem Leben, die während der Erzählung von Schauspieler*innen veranschaulicht werden - exklusiv auf Joyn. Ohne Geheimnisse, aber mit viel Chaos starten die sieben Freunde aus dem erfolgreichen Film "Das perfekte Geheimnis" ins neue Jahr - ab 1. Januar 2023 auf Joyn. Eine nostalgische Zeitreise gibt es mit der ersten Staffel "Desperate Housewives" sowie der Mystery-Serie "Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits" ab 2. Januar 2023 auf Joyn. Ab 7. Januar 2023 wird die Treffsicherheit der prominenten Gäst*innen in "Die Promi-Darts-WM 2023" auf die Probe gestellt - um 20:15 Uhr im ProSieben Livestream auf Joyn und anschließend in der Joyn Mediathek. Ein besonderes Highlight zum Jahresauftakt: die deutsche Erstausstrahlung der australischen Serie "Bump". Die komplette erste Staffel mit allen zehn Folgen ist ab 26. Januar 2023 exklusiv bei Joyn PLUS+ verfügbar."Lip Sync Stories", das neue Joyn Original verspricht Comedy-Spaß pur - ab 5. Januar 2023 exklusiv und kostenlos auf JoynDas Leben schreibt die schönsten Geschichten - so auch bei Komiker Bernhard Hoëcker, Reality-Star Evelyn Burdecki, Internetkönig Knossi, Musiker Heiko und Roman Lochmann, Model Alena Gerber, Content Creator Twenty4Tim, Entertainerin Désirée Nick und Stand-up-Comedienne Negah Amiri. Die Stars erzählen die privatesten Anekdoten aus ihrem Leben, während Schauspieler*innen den Geschichten Leben einhauchen - lippensynchron zum Originalton. Wie fühlt es sich an, wenn man bei der Passkontrolle, zum Start einer vermeintlich entspannten USA-Reise, erstmal ins Neonröhrennebenzimmer gebeten wird? Wie blank liegen die Nerven, wenn man an nur einem Tag Autoschlüssel, Haustürschlüssel, Portemonnaie und Handy verliert - und wie verständigt man sich überhaupt noch? Was kann bei einer Wohnungsübergabe alles schieflaufen? Und wie landet man mit Badeschlappen und Handtüchern im Gepäck vor einem angesagten Nachtclub? Für Joyn plaudern die Stars aus dem Nähkästchen und erzählen private und vor allem unerwartete Geschichten aus ihrem Leben.Die Sport-Highlights im Januar auf JoynDas alte Jahr endet und das neue Jahr startet mit einem absoluten Wintersport-Highlight: Der Vierschanzentournee - vom 29. Dezember 2022 bis 6. Januar 2023 im ARD- und ZDF-Livestream auf Joyn. Weiter geht es am 11. Januar 2023 mit dem Biathlon Weltcup in Ruhpolding. Alle Rennen können Fans im ARD Livestream auf Joyn verfolgen. Abschließend im Januar ein besonderes Highlight für die Wintersportfans: der Ski-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen. Das Rennwochenende startet bereits am Donnerstag, 26. Januar 2023, mit dem ersten Training gefolgt vom zweiten Training am Freitag, 27. Januar 2023. Am Samstag, 28. Januar 2023, startet das berühmte Kandahar-Rennen der Herren ab 11:30 Uhr. Am Sonntag, 29. Januar 2023, folgt der Riesenslalom der Herren in zwei Läufen jeweils um 10:30 Uhr sowie um 13:30 Uhr. Alle Rennen gibt es im ARD- und ZDF-Livestream auf Joyn.Weitere sportliche Höchstleistungen im Januar auf Joyn: Vom 31. Dezember 2022 bis 15. Januar 2023 findet die Rallye Dakar zum vierten Mal in Saudi-Arabien statt. Alle Rennen der Rallye sind im Red Bull TV Livestream auf Joyn zu verfolgen. Die 28. Handball-Weltmeisterschaft der Männer findet vom 11. bis 29. Januar 2023 in Schweden und Polen statt. Das Eröffnungsspiel bestreiten Frankreich und Polen am 11. Januar 2023 um 20:30 Uhr. Alle Spiele mit deutscher Beteiligung sind im ARD- und ZDF-Livestream auf Joyn zu sehen. Die Halbfinalspiele und das Finale können die Zuschauer*innen im Eurosport 1 Livestream auf Joyn verfolgen. Auch für die amerikanische Football Liga, die NFL, ist der Januar ein spannender Monat: Ab dem 14. Januar 2023 beginnen die NFL Playoffs mit der Wild Card Round. Football-Begeisterte können wie gewohnt im ProSieben Livestream auf Joyn mit ihren Teams mitfiebern. Von Amerika nach Australien zu den Australian Open ab dem 16. Januar 2023 mit dem ersten Match in Melbourne. Ausgewählte Spiele werden im Eurosport 1 Livestream auf Joyn gezeigt. Nach der Fußballweltmeisterschaft ist vor der Bundesliga. Die Winterpause endet am 20. Januar 2023 mit dem Bundesliga-Rückrundenauftakt. Gegenüber stehen sich dabei der RB Leipzig und der FC Bayern München. Kurz danach, am 24. Januar 2023, trifft der FC Bayern München bereits auf den 1. FC Köln. Beide Spiele gibt es live im SAT.1 Livestream auf Joyn. Eine Woche später kehrt auch die 2. Bundesliga aus der Winterpause zurück: Hannover 96 trifft am 28. Januar 2023 auf den 1. FC Kaiserslautern im SPORT1 Livestream auf Joyn.Weitere Highlights im Januar auf Joyn und bei Joyn PLUS+Im Januar erwarten die Zuschauer*innen viele Previews und spektakuläre Shows auf Joyn und bei Joyn PLUS+. Gute Laune zum Jahresauftakt: In der Komödie "Das perfekte Geheimnis" mit deutschen Spitzenschauspieler*innen wie Elyas M'Barek, Florian David Fitz, Karoline Herfurth, Jella Haase und vielen mehr. Sieben Freund*innen einigen sich, einen ganzen Abend lang eingehende Textnachrichten laut vorzulesen, was für viel Trubel im Freund*innenkreis sorgt - ab 1. Januar 2023 im SAT.1 Livestream auf Joyn und anschließend in der Joyn Mediathek. Für Nostalgie der frühen 2000er Jahre sorgen diese zwei Highlights: Die erste Staffel der US-amerikanischen Dramaserie "Desperate Housewives" sowie die erste Staffel der Mystery-Serie "Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits" sind ab 2. Januar 2023 jeweils mit vier Folgen auf Joyn zu sehen. Actionreiche Momente vor dem Screen garantiert der Thriller "Midway" - ab 4. Januar 2023 im ProSieben Livestream auf Joyn und anschließend in der Joyn Mediathek. Heiter geht es am 4. Januar 2023 weiter mit "Die besten Comedians Deutschlands". In der Comedy-Show präsentieren zwölf Comedians, darunter Chris Tall, Luke Mockridge, Lisa Feller, Maria Clara Groppler und viele mehr, die feinsten und besten Ausschnitte aus ihren aktuellen Programmen. Nur wenige Tage nach dem Finale der Profi Darts-WM kämpfen erstmals seit zwei Jahren wieder die Promis um den Titel "Dartsweltmeister*in". Die Profis Peter Wright, Michael van Gerwen, Fallon Sherrock und Gerwyn Price spielen jeweils gemeinsam mit prominenten Gäst*innen um den Sieg - "Die Promi-Darts-WM 2023" am 7. Januar 2023 um 20:15 Uhr im ProSieben Livestream auf Joyn. Ab dem 11. Januar 2023 versüßen Moderator Jochen Schropp, Schauspielerin Caroline Beil, Sänger Joey Heindle, Schauspieler Kai Schumann, Komikerin Nicole Jäger sowie die Sportler*innen Philipp Boy und Sabrina Mockenhaupt-Gregor den Start in das neue Jahr und stellen ihre Backkünste in der siebten Staffel von "Das große Promibacken" unter Beweis. Staffelstart ist am 11. Januar 2023 ab 20:15 Uhr im SAT.1 Livestream auf Joyn, außerdem können sich Fans auf eine exklusive Preview der nächsten Folge sieben Tage vor TV-Ausstrahlung immer zuerst bei Joyn PLUS+ freuen. Eine Motivation für die Neujahrs-Vorsätze: In der TV-Show "Organize 'n Style - Isabella räumt auf!" zeigt Isabella Franke, wie Ordnung halten ein Kinderspiel sein kann - Staffel 3 ab 14. Januar 2023 mit wöchentlich einer neuen Folge auf Joyn sowie einer exklusiven Preview der nächsten Folge immer zuerst bei Joyn PLUS+. Für Nervenkitzel und spannende Momente sorgt der deutsch-amerikanische Horrorfilm "The Silence" mit Kiernan Shipka und Stanley Tucci in den Hauptrollen - ab 17. Januar 2023 exklusiv bei Joyn PLUS+. Ein weiteres Highlight: Die Deutschlandpremiere der australischen Serie "Bump", in welcher eine unerwartete Schwangerschaft einer ehrgeizigen und leistungsstarken Teenagerin das Leben zweier Familien auf den Kopf stellt. Staffel 1 mit allen zehn Folgen gibt es ab 26. Januar 2023 exklusiv bei Joyn PLUS+ zu sehen.Über JoynJoyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Leitung von Tassilo Raesig und René Sahm.