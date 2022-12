Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Der DAX habe sich im November um 8,6% erholt und damit seinen Verlust im Börsenjahr 2022 auf -9,4% verringert. Der MDAX habe um 8,1% zugelegt, der SDAX um 9,7%. Die Erholung des ifo-Index von 84,5 auf 86,3 und des deutschen Industrie-Einkaufsmanagerindex von 45,1 auf 46,7, Signale der US-Notenbank für ein nun abnehmendes Tempo der Leitzinserhöhungen, der Rückgang der Inflation in den USA von 8,2% auf 7,7%, der Rückgang der Inflation im Euroraum von 10,6% auf 10,0%, die Maßnahmen der chinesischen Regierung zur Unterstützung des Immobiliensektors, die Senkung des Mindestreservesatzes durch die Bank of China, die sich abzeichnende Trendwende in der Null-Covid-Politik in China und die Annäherung zwischen den USA und China auf dem G20-Gipfel hätten im November zu deutlichen Kursgewinnen an den Aktienmärkten geführt. ...

