Die Aktie von Morphosys hat sich nach dem jüngsten heftigen Rücksetzer etwas stabilisieren können. Sie notiert am späten Vormittag bei 12,46 Euro und damit etwas über dem jüngsten Tief von 11,81 Euro. Dennoch gehört das Papier auch am heutigen Donnerstag erneut zu den zehn schwächsten Titeln im SDAX.Der heftige Rücksetzer in der vergangenen Woche wurde ausgelöst durch eine Abstufung der US-Investmentbank Goldman Sachs. Die Analysten hatten ihr Kursziel von 24 auf 12 Euro halbiert.In der laufenden ...

