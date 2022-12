© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Rebecca Blackwell



Der Gründer der insolventen Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried, ist in FBI-Gewahrsam und auf dem Weg von seinem Wohnsitz auf den Bahamas in die USA, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft in New York mit.

Der 30-Jährige soll schnellstmöglich einem Richter vorgeführt werden, hieß es weiter. Bankman-Fried, auch SBF genannt, hatte auf sein Recht verzichtet, die Auslieferung anzufechten. Der ehemalige Star der Krypto-Branche war am 12. Dezember auf Bitten der US-Behörden in dem Inselstaat festgenommen worden. In den Vereinigten Staaten droht ihm eine lange Haftstrafe. Experten zufolge könnte SBF für bis zu 115 Jahre hinter Gitter kommen.

Die US-Börsenaufsicht SEC hat den Finanz-Manager wegen Betrugs angeklagt. Die Behörde beschuldigt Bankman-Fried, Investoren mit falschen Versprechen in die Irre geführt und deren Gelder veruntreut zu haben. Es geht um mehr als 1,8 Milliarden US-Dollar (mehr als 1,7 Milliarden Euro).

Der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk New York, Damian Williams, erklärte in einem Statement, dass sich weitere hochkarätige Personen aus dem FTX-Umfeld schuldig bekannt hätten und mit den Behörden zusammenarbeiteten. Dazu zählen FTX-Co-Gründer Gary Wang und Caroline Ellison, die Chefin der Krypto-Trading Firma Alameda Research, die eng mit FTX verbunden ist.

Ermittler werfen FTX vor, Kundengelder für die Trading-Aktivitäten von Alameda Research abgezweigt zu haben. Außerdem soll der Preis von FTT, dem hauseigenen Token von FTX, manipuliert worden sein. Damit sei die Bilanz von FTX künstlich aufgepumpt worden, erklärte die Börsenaufsicht SEC.

"Als FTT und der Rest des Kartenhauses zusammenbrachen, ließen Herr Bankman-Fried, Frau Ellison und Herr Wang die Investoren im Regen stehen", erklärte der SEC-Vorsitzende Gary Gensler.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion