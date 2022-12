Sonya Likhtman und Ingrid Kukuljan, Federated Hermes Limited, kommentieren die Ergebnisse des COP15 Global Biodiversity Framework: Sonya Likhtman, Manager, Federated Hermes Limited and Co-Chair of the Public Policy Advocacy working group, Finance for Biodiversity Foundation: Wir begrüßen die Verabschiedung des Globalen Rahmenabkommens zur Biodiversität in Kunming & Montreal als einen bedeutenden Schritt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...