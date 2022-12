© Foto: Daniel Reinhardt - picture alliance/dpa



Für die Tesla-Aktie war 2022 das schlimmste Jahr aller Zeiten: Mehr als 60 Prozent ging es nach unten. Immer mehr Analysten korrigieren nun ihre Kursziele. Geht der Tesla-Crash 2023 weiter?

Die Tesla-Aktie hat seit Jahresbeginn mehr als 60 Prozent an Wert verloren. Mehr als 626 Milliarden US-Dollar an Börsenwert wurden vernichtet. Es war das schlechteste Jahr aller Zeiten für die Tesla-Aktie, berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg.

Die Ursachen für den Crash der Tesla-Aktie sind vielfällig: Einerseits nimmt die Konkurrenz durch die etablierten Autobauer zu und bedroht die marktbeherrschende Stellung von Tesla. Anderseits kämpft Tesla wie andere Tech-Konzerne mit der Zinswende. Nicht zu vergessen: Elon Musks Twitter-Deaster.



Jeffrey Osborne, Analyst bei Cowen, erklärte gegenüber Bloomberg: "Das Narrativ, wonach Tesla in allem, was sie tun, führend ist, schwindet." Und weiter: "Die Tesla-Aktie läuft am besten, wenn es eine fesselnde Story über etwas Bevorstehendes gibt. Es ist unklar, worauf man sich im kommenden Jahr bei Tesla freuen könnte."

Sowohl die mit Spannung erwartete Fahrsoftware als auch die Batterietechnologie des Unternehmens liegen hinter ihren Zeitplänen zurück, so der Analyst. Das futuristische Design des geplanten Cybertrucks könnte ihn zudem zu einem schwer verkäuflichen Fahrzeug für die breite Masse machen. Osborne hat deshalb eine Halten-Empfehlung für die Tesla-Aktie ausgesprochen.

Mit dieser Einschätzung ist Osborne nicht allein. In Anbetracht des starken Kursverfalls der Aktie, der geringeren Gewinnerwartungen und der allgemeinen Neubewertung von Wachstumsunternehmen haben viele Analysten ihre Prognosen für Tesla überstürzt korrigiert.

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel der Wall Street-Analysten ist nach Berechnungen von Bloomberg auf 259 US-Dollar gefallen. Das ist der niedrigste Stand seit mehr als einem Jahr. Zum Vergleich: Im November 2021 waren es noch fast 410 US-Dollar gewesen.

Tatsächlich zählte Tesla unter den US-Tech-Aktien zu den schwächsten in diesem Jahr. Im NYSE FANG+ Index schloss nur Meta schlechter ab als Tesla.

Dennoch ist Tesla immer noch fast 440 Milliarden US-Dollar wert, weit mehr als jeder andere große Automobilhersteller der Welt. Zum Vergleich: Toyota wird nur mit der Hälfte bewertet, obwohl die Japaner deutlich mehr Autos verkaufen. Während Tesla 2022 nur rund 1,3 Millionen Fahrzeuge verkaufen wird, wird Toyota im Geschäftsjahr 2023, das am 31. März endet, schätzungsweise 8,9 Millionen Autos verkaufen.

Den gestrigen Handelstag an der Nasdaq schloss die Tesla-Aktie leicht im Minus ab. Ein Anteilsschein kostete bei Börsenschluss 137,57 US-Dollar.

Die aussichtsreichsten Favoriten für die Jahresendrallye - und darüber hinaus! HIER KOSTENLOS DEN NEUEN REPORT "Die großen Unbekannten" von Börsenexperte Lars Wißler HERUNTERLADEN!

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US88160R1014,US90184L1026,281566061