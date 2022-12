NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Aufschläge vom Vortag ausgebaut. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 83,66 US-Dollar. Das waren 1,45 Dollar mehr als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,39 Dollar auf 79,69 Dollar. Am Mittwoch waren die Ölpreise um gut 2 Dollar gestiegen.

Auftrieb hatten die Rohölpreise bereits am Mittwochnachmittag von Lagerdaten aus den USA erhalten. Die landesweiten Bestände an Erdöl sind in der vergangenen Woche deutlich gefallen, wie das Energieministerium mitteilte. Die Vorratsdaten des Ministeriums bewegen die Ölmärkte meist recht deutlich, weil sie Auskunft über die Angebots-Nachfrage-Situation geben. Zumal die USA einer der größten Energieverbraucher der Welt sind.

Zudem stützt ein schwächerer Dollar-Wechselkurs etwas. Dieser macht Rohöl für Käufer aus anderen Währungen günstiger. Dies hilft der Nachfrage./jsl/la/mis