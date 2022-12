DJ MARKT USA/Knapp behauptet - Erholungsbewegung stockt

Die Erholungsbewegung der US-Börsen dürfte schon wieder beendet sein. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich knapp behauptet.

Am Mittwoch hatten überraschend gute Geschäftszahlen von Nike und Fedex in Verbindung mit einem beeindruckend starken Verbrauchervertrauen die Kurse kräftig nach oben getrieben. Mit dem nahenden Weihnachtswochenende und dem Jahreswechsel dünnen die Umsätze allerdings mehr und mehr aus, was zu übertrieben kräftigen Kursausschläge führt, wie Marktteilnehmer zu bedenken geben.

Unter den für Donnerstag angekündigten Konjunkturdaten dürften vor allem die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche interessant sein. Daneben wird das Bruttoinlandsprodukt des dritten Quartals in dritter Lesung veröffentlicht, etwas später folgt der Index der Frühindikatoren aus dem November.

Auf Unternehmensseite hat Micron (vorbörslich -3%) enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt. Der Chiphersteller ist aufgrund einer nachlassenden Nachfrage in seinem ersten Geschäftsquartal in die roten Zahlen gerutscht. Als Reaktion darauf wird das Unternehmen seine Investitionen kürzen und 10 Prozent der Belegschaft abbauen.

Überraschend gut sind dagegen die Zahlen des Möbelherstellers Millerknoll (+2,7%) ausgefallen.

Beim Sportartikelhersteller Under Armour kommt eine Personalie gut an. Das Unternehmen ernennt Stephanie Linnartz zur neuen CEO.

