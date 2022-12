Berlin (ots) -BILD startet mit einem Podcast-Spezial unter der beliebten Reihe "Tatort Deutschland" ins neue Jahr: Ab dem 2. Januar wird täglich von Montag bis Freitag ein spannender Kriminalfall vorgestellt, insgesamt sind es 20 Folgen. Die wahren Geschichten werden erzählt von Radiomoderatorin Natalie Strauß, bekannt von Radio Hamburg, und Sprecher Mirko Kasimir, der bereits zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen seine Stimme lieh.Das Podcast-Spezial bietet eine vielseitige Auswahl an weltweiten Kriminalfällen, die verschiedene Epochen erschütterten. Darunter die Mordserie von Karl "Papa" Denke in den 1920ern, der vorgeschichtliche Cold Case "Ötzi" und große deutsche Nachkriegsdramen wie der Fall von Marianne Bachmeier, die 1981 Selbstjustiz im Gerichtssaal beging.Moderatorin Natalie Strauß: "Unsere Fälle reichen von Ramses dem Dritten im Alten Ägypten bis in die Gegenwart. Viele Geschichten kennt man - und lernt doch so viel Neues dazu, wenn man sich darin vertieft."BILD-Podcastchef Stefan Netzebandt: "Die wahren Kriminalfälle von 'Tatort Deutschland' gehören seit mehr als einem Jahr zu den ganz starken Podcasts bei BILD. Mit dem täglichen True-Crime-Format 'Der Dunkle Januar' bescheren wir unseren Hörern zum Jahresauftakt Fälle, die einen nicht loslassen."Das Podcast-Spezial mit 20 Kriminalfällen - ab 2. Januar täglich von Montag bis Freitag immer morgens ab 6 Uhr auf BILD.de (https://www.bild.de/audio/podcast/podcast/startseite-65035322.bild.html) und überall da, wo es Podcasts gibt.Pressekontakt:Martha ReifersCommunications Manager BILD-GruppeAxel Springer SEAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 151 422 68 422martha.reifers@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/5400899