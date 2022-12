Der DAX konnte am Vortag wie erwartet ansteigen und hat dabei die Marke von 14.000 Punkten überschritten und in der Folge den Bereich von 14.100 Punkten angelaufen. Der DAX ging bei 14.097 Punkten aus dem Handel und erreichte im heutigen bisherigen Tageshoch 14.160 Punkte. Dann ging es wieder abwärts. Am heutigen Donnerstag könnten der DAX zunächst noch etwas ansteigen, angetrieben durch positive Vorgaben aus den USA und Asien. Der DAX hat damit ...

