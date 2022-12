(shareribs.com) Chicago 22.12.2022 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel etwas fester. Die Kälte in den USA könnte die Winterweizenernte schädigen.Kurz vor den Feiertagen überzieht eine massive Kältewelle große Teile der USA. Bis nach Texas und sogar in Florida dürften rekordtiefe Temperaturen herrschen. Hieraus ergeben sich Risiken für die Winterweizenernte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...