IG Podcast: Hoffnung ist keine Strategie an den Börsen

Warum sind die Börsen nach der EZB und Fed so sehr gefallen? Salah Bouhmidi: "Man erhofft sich, dass dieser Bärenmarkt, der 2022 eingeleitet wurde, doch relativ kurz sein sollte. Und man hoffte, dass die Notenbanken von ihrer deutlichen Meinung abgeht, eine aggressive, restriktive Geldpolitik fortzusetzen. Denn Geld ist bekanntlich teuer, wenn die Zinsen steigen. Und das ist ein Hoffnungsschimmer, den die Fed und EZB schon im Keim erstickt haben. - Wir sind derzeit in einem Kryptowinter. - Herbst-Rallye ja, aber die Jahresendrallye fällt ins Wasser. - Die größte Lehre aus dem 2022 Jahr war, dass man durchaus mit Volatilität umgehen kann. - Ich gehe davon aus, dass wir den Bärenmarkt fortsetzten werden, ich warte grundsätzlich immer das erste Quartal ab. Wir werden uns zwischen 12.000 und 15.000 Punkten im DAX bewegen. Weg von Techwerten und rein in defensive Werte wird auch 2023 ein Thema bleiben." Wer ist der Gast dieser Folge? Salah-Eddine Bouhmidi ist Head of Markets bei IG. Als studierter Wirtschaftswissenschaftler (M. Sc.) hat sich Herr Bouhmidi intensiv mit Kapitalmarkttheorie und quantitativer Analyse beschäftigt. Neben den psychologischen Aspekten des Tradings befasst er sich zudem mit der statistischen Modellierung von Handelsstrategien und Testverfahren. Er gilt als ausgewiesener Experte insbesondere für Indizes, Gold und Kryptowährungen.

Salah-Eddine Bouhmidi ist Head of Markets beim Onlinebroker IG Europe GmbH und für das Marktresearch in Deutschland, Österreich und den Niederlanden verantwortlich. Bouhmidi beschäftigt sich seit über 15 Jahren professionell mit dem aktuellen Börsengeschehen. Im Zuge dessen entwickelte er die so genannten Bouhmidi-Bänder, einen innovativen und auf verschiedene Assetklassen übertragbaren Volatilitätsindikator.

