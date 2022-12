Bei der Aktie der Deutschen Post ging es in den vergangenen Tagen zweistellig bergab, nachdem das Wertpapier die wichtige Unterstützung an der 200-Tage-Linie unterschritten hat. Investierte Anleger brauchen allerdings (noch) nicht nervös werden, denn für die Bullen stehen nun diese Marken im Fokus. Nach dem Jahrestief im September bei 29,68 Euro setzte eine starke Erholung bis an die wichtige 200-Tage-Linie bei rund 38 Euro ein. Nach einer Seitwärtsphase bis in den Dezember, sackte der Titel in ...

