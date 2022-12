HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3758/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/73 geht es um die starke Erste Group Bilanz, um News zu Banken-Puffer, (bulligem) Aktien-Ausblick, Palfinger, Valneva, Uniqa und Agrana. UBM erklärt "greenfield vs. brownfield" und Julia Kistner versucht, Jim Rogers Verbund-Aktien zu verkaufen (köstlich). Julia Kistner will Jim Rogers Verbund-Aktien verkaufen.https://audio-cd.at/page/playlist/2991 View from the Top. Sunrise mit Christoph Rainer https://audio-cd.at/page/playlist/3004 Die 2022er-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind ...

