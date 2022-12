DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Großbritannien endet der Börsenhandel nach einer verkürzten Sitzung schon um 13:30 Uhr MEZ. Der Anleihehandel in den USA endet ebenfalls schon früher als üblich, und zwar um 20:00 Uhr MEZ.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:09 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.900,75 -0,1% -17,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.319,00 -0,1% -30,5% Euro-Stoxx-50 3.865,35 -0,2% -10,1% Stoxx-50 3.715,36 -0,1% -2,7% DAX 14.063,79 -0,2% -11,5% FTSE 7.528,35 +0,4% +1,5% CAC 6.577,07 -0,0% -8,1% Nikkei-225 26.507,87 +0,5% -7,9% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 135,54 -0,34 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,33 +0,02 +2,51 US-Rendite 10 J. 3,64 -0,03 +2,13

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,70 78,29 +1,8% +1,41 +15,9% Brent/ICE 83,78 82,20 +1,9% +1,58 +15,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 94,39 97,75 -3,4% -3,37 +62,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.815,57 1.814,13 +0,1% +1,45 -0,8% Silber (Spot) 23,77 24,03 -1,1% -0,26 +2,0% Platin (Spot) 999,15 1.002,95 -0,4% -3,80 +3,0% Kupfer-Future 3,80 3,81 -0,2% -0,01 -13,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Ölpreis profitiert weiter vom Rückgang der US-Rohölvorräte, der am Mittwoch vermeldet wurde.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der Rally vom Mittwoch zeichnet sich an der Wall Street am Donnerstag ein kleines Minus zum Start ab. Am Vortag hatten überraschend gute Geschäftszahlen von Nike und Fedex in Verbindung mit einem beeindruckend starken Verbrauchervertrauen die Kurse kräftig nach oben getrieben. Mit dem nahenden Weihnachtswochenende und dem Jahreswechsel dünnen die Umsätze allerdings mehr und mehr aus, was zu übertrieben kräftigen Kursausschläge führt, wie Marktteilnehmer zu bedenken geben.

Unter den für Donnerstag angekündigten Konjunkturdaten dürften vor allem die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche interessant sein. Daneben wird das Bruttoinlandsprodukt des dritten Quartals in dritter Lesung veröffentlicht, etwas später folgt der Index der Frühindikatoren aus dem November.

Auf Unternehmensseite hat Micron (vorbörslich -3%) enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt. Der Chiphersteller ist aufgrund einer nachlassenden Nachfrage in seinem ersten Geschäftsquartal in die roten Zahlen gerutscht. Als Reaktion darauf wird das Unternehmen seine Investitionen kürzen und 10 Prozent der Belegschaft abbauen. Überraschend gut sind dagegen die Zahlen des Möbelherstellers Millerknoll (+2,7%) ausgefallen. Beim Sportartikelhersteller Under Armour kommt eine Personalie gut an. Das Unternehmen ernennt Stephanie Linnartz zur neuen CEO.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 BIP (3. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +2,9% gg Vq 2. Veröff.: +2,9% gg Vq 2. Quartal: -0,6% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +4,3% gg Vq 2. Veröff.: +4,3% gg Vq 2. Quartal: +9,0% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 211.000 16:00 Index der Frühindikatoren November PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach einem freundlichen Handelsbeginn haben die europäischen Aktienmärkte im Verlauf die Gewinne wieder abgegeben. Allgemein wird von einem vorweihnachtlichen Handel berichtet, also dünnen Umsätzen. Autowerte stellen mit minus 0,9 Prozent den Verlierer unter den europäischen Sektor-Indizes. Die Branche stehe vor unangenehmen Kostensteigerungen, der Trend zu hochmargigen Luxusvehikeln stimme nicht mit dem Bedarf heimischer Verbraucher überein, und in China erwachse immer mehr landeseigene Konkurrenz, meint ein Händler. Ölwerte sind mit den steigenden Notierungen für Brent gesucht, der europäische Subindex legt um 1,3 Prozent zu. Positiv für die Aktien von SFC Energy (+3%) werten Händler die Aufnahme in den SDAX. Sie steigen an Stelle von Uniper in den Index auf. Der Ausschluss von Uniper (-3%) war dagegen wegen der Verstaatlichung weithin erwartet worden.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:04 Mi, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0615 +0,1% 1,0649 1,0611 -6,6% EUR/JPY 140,26 -0,1% 140,37 140,19 +7,2% EUR/CHF 0,9842 +0,1% 0,9829 1,0793 -5,1% EUR/GBP 0,8810 +0,4% 0,8787 0,8775 +4,9% USD/JPY 132,13 -0,2% 131,88 132,11 +14,8% GBP/USD 1,2047 -0,3% 1,2113 1,2092 -11,0% USD/CNH (Offshore) 6,9895 +0,1% 6,9828 6,9920 +10,0% Bitcoin BTC/USD 16.831,42 +0,4% 16.795,75 16.834,92 -63,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Nachdem sich die tschechische Krone rund um die Zinsentscheidung in Tschechien am Vortag unter dem Strich wenig bewegt zeigte, fällt sie am Donnerstag zum Euro zurück. Der Euro gewinnt 0,2 Prozent auf rund 24,20 Kronen. Wie vermutet sei die Entscheidung der tschechischen Nationalbank (CNB) im Wesentlichen ein "Non-Event" gewesen, sagt Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann.

Die Notenbanker bemühten sich, die Tür für neuerliche Zinserhöhungen offenzuhalten, wollten die Zinsen aber lieber für einen längeren Zeitraum unverändert lassen. Aus Sicht des Devisenmarktes mache solch eine Haltung die Krone nicht sonderlich attraktiv, denn dies deute an, dass die CNB - falls die Inflationsentwicklung sich doch nicht beruhige - möglicherweise zu zögerlich handeln könnte, so der Analyst.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit Rückenwind aus den USA ist es am Donnerstag an den ostasiatischen Börsen zumeist nach oben gegangen. Eine Ausnahme machte allerdings die Börse in Schanghai, wo der Index ein halbes Prozent einbüßte. Mit klarem Abstand an der Spitze lag Hongkong, angetrieben von sehr festen Aktien aus dem Techniksektor aber auch dem Immobilienbereich. Für Auftrieb im Sektor sorgte, dass die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde CSRC Unterstützung für Immobilienentwickler signalisiert hat und die Kooperation mit der US-Prüfungsaufsicht fördern will. Letzteres kam auch den Technikaktien zugute. Der zuletzt sehr volatile Technologie-Subindex machte einen Satz um 4,3 Prozent nach oben, Tencent, Meituan und Alibaba gewannen zwischen knapp 4 und 6 Prozent. Dazu kam eine positive Studie von Morgan Stanley, die Analysten haben den Immobiliensektor auf "Attraktiv" hoch gestuft. Unter den Einzelwerten gewannen Longfor Group 2,5 und Country Garden 1,5 Prozent. In Tokio kletterten Toshiba um 4,3 Prozent, getrieben von Berichten, wonach Banken die letzten Kreditvereinbarungen abschlössen mit Blick auf die mögliche Übernahme des Unternehmens durch eine von Japan Industrial Partners geführte Gruppe. In Sydney zeigten sich OZ Minerals mit 27,80 australischen Dollar fast unbewegt davon, dass das Unternehmen und BHP die Vereinbarung über die OZ-Übernahme durch BHP (-0,2%) unterzeichnet haben. Sie sieht einen Übernahmepreis von 28,25 australische Dollar je Aktie vor.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt treten am Donnerstag auf der Stelle. Das Emissionsgeschäft dürfte für dieses Jahr nun mehr oder weniger gelaufen sein. Gute Aussichten sieht ein Marktteilnehmer für nächstes Jahr: "2023 könnte ein gutes Jahr für Unternehmensanleihen werden", sagt er. Die Rezession dürfte so milde verlaufen, dass sich die jüngsten Kursabschläge als übertrieben herausstellen sollten. Zugleich könnte die Inflation deutlich stärker zurückkommen als erwartet, weil die Energiepreise deutlich gefallen seien und die Lieferkettenprobleme nachließen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

COMMERZBANK

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die für 2023 festgelegten bankspezifischen Kapitalanforderungen für den Commerzbank-Konzern gegenüber dem Jahr 2022 unverändert belassen. Die zusätzliche Eigenmittelanforderung der Säule 2 (P2R) liegt weiterhin bei 2 Prozent Gesamtkapital, wovon mindestens 1,125 Prozent mit hartem Kernkapital abzudecken sind.

HORNBACH

hat im dritten Geschäftsquartal 2022/23 dank einer anhaltend starken Nachfrage nach Bau- und Heimwerkerprodukten mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis ging allerdings erneut zurück. Neben dem Inflationsdruck belasteten gestiegene Betriebs- und Personalkosten die Bruttomarge. Die Mitte Juni gesenkte Jahresprognose bestätigte das SDAX-Unternehmen.

RHEINMETALL

liefert im Auftrag der deutschen Bundesregierung HX 8x8-Lkw an die Ukraine. Insgesamt sollen 26 fabrikneue Exemplare der hochmobilen Wechsellader-Fahrzeuge im Wert von 12,5 Millionen Euro geliefert werden. Die Auslieferung der Fahrzeuge habe bereits begonnen. Die HX-Familie von Rheinmetall MAN Military Vehicles gehöre zu den am weitest verbreiteten militärischen Nutzfahrzeugen.

MICROSOFT

soll in Frankreich 60 Millionen Euro Strafe wegen der unrechtmäßigen Verwendung von Werbe-Cookies für seine Suchmaschine Bing bezahlen. Microsoft habe es schwerer gemacht, die Verwendung von Cookies abzulehnen als zuzustimmen, begründete die französische Datenschutzaufsicht CNIL am Donnerstag ihre Entscheidung. Microsoft kritisierte den Beschluss.

TOSHIBA

steht einem Medienbericht zufolge möglicherweise vor einer Übernahme durch ein Konsortium unter Führung des japanischen Private-Equity-Investors Japan Industrial Partners. Wie die japanische Zeitung Yomiuri unter Berufung auf Informanten berichtet, sind mehrere Banken dabei, die Kreditbedingungen für einen möglichen Buyout des japanischen Mischkonzerns durch eine Gruppe unter Führung der in Tokio ansässigen Japan Industrial Partners Inc. (JIP) abzuschließen.

