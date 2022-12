Tampa Bay, USA (ots) -PhishER wurde im siebten Quartal in Folge zur Nr. 1 unter den Plattformen für Sicherheitsorchestrierung, -automatisierung und -reaktion gewählt.KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für die Schulung des Sicherheitsbewusstseins und simuliertes Phishing, hat zwei Auszeichnungen zu vermelden. Das Produkt PhishER und das Kevin Mitnick Security Awareness Training (KMSAT) wurden im G2 Grid Winter 2023 Report zum siebten Quartal in Folge bzw. zum 14. aufeinanderfolgenden Quartal zur Nummer eins ernannt. Darüber hinaus wurde die KMSAT-Plattform als "Most Implementable" ausgezeichnet, was bedeutet, dass sie die höchste Implementierungsbewertung in dieser Kategorie erhielt. Der aktuelle G2 Grid Report vergleicht Anbieter von Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR) Software und Security Awareness Training (SAT) auf der Basis von Nutzerbewertungen, Kundenzufriedenheit, Popularität und Marktpräsenz."KnowBe4 ist bestrebt, seinen Kunden qualitativ hochwertige, außergewöhnliche Produkte und Dienstleistungen für ihre Organisationen zu bieten", sagt Stu Sjouwerman, CEO von KnowBe4. "PhishER schützt Unternehmen, indem es den Sicherheitsteams eine Plattform zur Verfügung stellt, mit der sie bösartige E-Mails und Bedrohungen identifizieren und darauf reagieren können, während unsere Schulungsplattform für Sicherheitsbewusstsein die Benutzer schult und in die Lage versetzt, regelmäßig intelligentere und sicherere Sicherheitsentscheidungen zu treffen."Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/5400961