Toronto (ots/PRNewswire) -DCL Corporation (DCL oder das Unternehmen), ein führender Hersteller und Wiederverkäufer von Farbpigmenten, gab heute bekannt, dass am 20. Dezember 2022, seine Tochtergesellschaften mit Sitz in den Vereinigten Staaten einen Schuldnerantrag für eine gerichtlich überwachte Umstrukturierung gemäß Chapter 11 des Bankruptcy Code (dt. Insolvenzgesetzes) beim U.S. Bankruptcy Court for the District of Delaware (dt. Insolvenzgericht für den Distrikt Delaware) eingereicht haben, um den laufenden Verkaufsprozess zu erleichtern. Gleichzeitig haben das Unternehmen und seine kanadischen Tochtergesellschaften auch ein gerichtlich beaufsichtigtes Umstrukturierungsverfahren in Kanada auf der Grundlage des Companies' Creditors Arrangement Act, R.S.C. 1985, c. C-36, in der geänderten Fassung (CCAA), eingeleitet.Im Rahmen dieser Einreichungen hat DCL einen Stalking-Horse-Kaufvertrag über Vermögenswerte abgeschlossen, nach dem DCL im Wesentlichen alle Vermögenswerte des Unternehmens im Rahmen eines Verkaufsverfahrens gemäß Abschnitt 363 des U.S. Bankruptcy Code veräußern wird. Die Vereinbarung unterliegt der gerichtlichen Genehmigung und allen höheren oder besseren Angeboten, die gemäß den im Rahmen des Verkaufsprozesses vorgeschlagenen Bietverfahren eingehen.Die internationalen Tochtergesellschaften von DCL im Vereinigten Königreich und in den Niederlanden sind nicht im Verfahren nach Chapter 11 oder im CCAA-Verfahren enthalten.Zur Unterstützung des Umstrukturierungsprozesses hat sich der bestehende Kreditgeber von DCL, Wells Fargo, bereiterklärt, bis zu 55 Millionen US-Dollar als Massedarlehen bereitzustellen. Nach der gerichtlichen Genehmigung erwartet das Unternehmen, dass diese Finanzierung zusammen mit dem Cashflow aus der Betriebstätigkeit das Geschäft im normalen Betrieb während des gerichtlich beaufsichtigten Prozesses unterstützen wird. Das Unternehmen bedient weiterhin Kunden und Endverbraucher in den USA, in Kanada und weltweit.Scott Davido, Chief Restructuring Officer des Unternehmens, stellte fest: "Wir freuen uns, diesen Kaufvertrag über Vermögenswerte abzuschließen und die kontinuierliche Unterstützung unserer Kreditgeber zu erhalten, während wir diesen Prozess abschließen. Das Umstrukturierungsverfahren in den USA und in Kanada wird unseren Verkaufsprozess unterstützen, unsere Liquiditätsherausforderungen angehen, unsere Bilanz stärken und DCL für die Zukunft besser positionieren. Darüber hinaus danken wir allen DCL-Mitarbeitern für ihr kontinuierliches Engagement und ihre unermüdlichen Anstrengungen in diesen schwierigen Zeiten."DCL reicht übliche First-Day Motions bei den Gerichten ein, die es dem Unternehmen nach seiner Genehmigung ermöglichen werden, seine Geschäfte im normalen Verlauf gemäß Chapter 11 und CCAA zu betreiben, einschließlich, unter anderem, der Befugnis, Mitarbeiterlöhne und -leistungen zu zahlen und Kundenverpflichtungen im normalen Geschäftsverlauf zu erfüllen. Das Unternehmen zahlt auch alle Verkäufer im normalen Kurs für alle Waren und Dienstleistungen, die am oder nach dem Anmeldetag der Chapter 11-Einreichung bereitgestellt werden.Um die Umstrukturierung des Unternehmens zu unterstützen, wurde Scott Davido von Ankura Consulting Group (Ankura) zum Chief Restructuring Officer von DCL ernannt, und Ankura Consulting Group fungiert als Finanzberater des Unternehmens. Das Unternehmen wird von King & Spalding LLP und Blake, Cassels & Graydon LLP als Rechtsberater vertreten. TM Capital Corp ist der Investmentbanker des Unternehmens.Weitere Informationen erhalten Sie unter https://cases.ra.kroll.com/DCL, indem Sie den Forderungsvertreter von DCL, Kroll Restructuring Administration LLC, unter (888) 510-7189 (gebührenfrei in USA/Kanada) oder +1 (646) 440-4160 (International) anrufen oder eine E-Mail an DCLInfo@ra.kroll.com senden.Informationen zu DCLDCL Corporation ist ein weltweit tätiger Hersteller und Lieferant von Pigmenten für unsere Kunden in den Branchen Beschichtungen, Kunststoffe, Druckfarben und Papier weltweit. Unser umfangreiches Sortiment an Pigmenten wird durch technisches Fachwissen, unser Engagement für herausragende Leistung im Service, kontinuierliche Verbesserung, Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und soziale Verantwortung gestützt. Bitte besuchen Sie www.pigments.com, um weitere Informationen über unser Produktsortiment zu erhalten.Informationen zu AnkuraDie Ankura Consulting Group, LLC, ist ein unabhängiges globales Unternehmen für Fachdienstleistungen, das Dienstleistungen und ganzheitliche Lösungen anbietet, um Kunden an kritischen Wendepunkten in Bezug auf Konflikte, Krisen, Leistung, Risiko, Strategie und Transformation zu helfen. Das Ankura-Team besteht aus mehr als 1.800 Fachleuten, die mehr als 3.000 Kunden in 55 Ländern bedienen, die in ihren jeweiligen Bereichen und Fachgebieten führend sind. Kollaboratives laterales Denken, hart erkämpfte Erfahrung, Expertenwissen und multidisziplinäre Fähigkeiten fördern die Ergebnisse und Ankura ist konkurrenzlos in seiner Fähigkeit, Kunden beim Schutz, der Schaffung und der Wiederherstellung von Werten zu unterstützen. Pressekontakt:Scott Davido,SDavido@pigments.com