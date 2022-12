Hier ist, was Sie am Donnerstag, den 22. Dezember wissen müssen: Nachdem der US Dollar Index am Mittwoch leicht höher geschlossen hatte, drehte er am frühen Donnerstag inmitten einer sich verbessernden Marktstimmung nach Süden und fiel unter 104,00. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen bleibt unter 3,7% und die US-Aktienindex-Futures verzeichnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...