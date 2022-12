Die Analysten von Raiffeisen Research bestätigen die "Kauf"-Empfehlung und das Kursziel von 7,80 Euro. Sie meinen: "Das Prämienwachstum sollte von der Indexierung der Versicherungsprämien an den VPI profitieren, doch die Kosteninflation dürfte die Rentabilität in näherer Zukunft beeinträchtigen. Das Unternehmen strebt eine Ausschüttungsquote von 50 bis 60 Prozent an. Unter der Annahme einer stabilen Dividendenpolitik bietet die Aktie die höchste Dividendenrendite unter den Vergleichsunternehmen. Der Aktienkurs hat sich zwar von seinem 52-Wochen-Tief bereits deutlich erholt, jedoch ist unserer Ansicht nach auf dem aktuellen Bewertungsniveau noch Kurspotenzial für die Aktie vorhanden.

Den vollständigen Artikel lesen ...