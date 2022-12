Wien (www.anleihencheck.de) - Wie in den letzten Jahren wollen wir gegen Jahresende zusammenfassend einen Blick auf das abgelaufene Jahr werfen und einen Ausblick geben, was uns im kommenden auf den Finanzmärkten erwartet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So wie das Jahr 2021 zu Ende gegangen sei, habe sich auch das Jahr 2022 präsentiert. Aufkeimende Unsicherheiten zum Wirtschaftsausblick sowie zur weiteren Vorgehensweise der Notenbanken (weltweit) seien vom Angriff Russlands auf die Ukraine weiter befeuert worden. Nach deutlichen Spreadausweitungen in der ersten Jahreshälfte 2022 hätten mit den Zinsanhebungen auch die Renditen in der zweiten Jahreshälfte unter erhöhter Volatilität weiter angezogen. Gegen Jahresende sei es dann wieder zu einer gewissen Entspannung gekommen. Insgesamt hätten sich Spreads im Jahresverlauf um 61 BP (auf 160 BP; EUR IG) bzw. 163 BP (auf 514 BP; EUR HY) ausgeweitet, während Renditen trotz einer leichten Erholung zu Jahresende Niveaus (EUR IG: 3,92%; EUR HY: 7,48%) verzeichnet hätten, die man in den letzten zehn Jahren nicht mehr gesehen habe. ...

