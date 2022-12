Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat früher als gedacht ihre Politik der Zinsstrukturkontrolle gelockert, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank.Das würden auch die Investoren von Staatsanleihen aus der Eurozone und den USA spüren.Es gebe drei Arten von wirtschaftlichen Systemen: Kapitalismus, Kommunismus und - Japan. Diesem Spruch, der seit langem unter Volkswirten kursiere, habe Japan im laufenden Jahr wieder alle Ehre gemacht. Während Zentralbanken seit Anfang 2022 nahezu überall auf der Welt ihre Leitzinsen gestrafft hätten und ihre Anleiheankaufprogramme - sofern sie denn existiert hätten - zurückfuhren würden, habe Japan an seiner umstrittenen Politik der Kontrolle der langfristigen Zinsen festgehalten. Jetzt habe die Bank of Japan (BoJ) ihre harte Haltung aufgegeben und ein klein wenig die Zinskontrolle aufgeweicht. In der Folge seien nicht nur in Japan die langfristigen Renditen gestiegen, sondern überall auf der Welt. Für Japan sei dies ein Schritt in Richtung Normalisierung und die Lockerung dieser mit dem Rest der Welt im Widerspruch stehenden Politik baue die aufgebauten Spannungen an den Finanzmärkten ab. Der unerwartete Schwenk berge für Japan und die Weltwirtschaft dennoch auch Risiken. ...

