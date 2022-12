Punta Arenas, Chile (ots/PRNewswire) -- Der chilenische Energieminister und der Verkehrsminister von Baden-Württemberg nahmen an der Zeremonie teil, die den Beginn einer neuen Ära einleitet: CO2-neutrale E-Fuels zur Beschleunigung der Dekarbonisierung- Die Pilotanlage von HIF Global in Haru Oni verfügt über ein Weltklasseteam, darunter Porsche, Enel Green Power, ENAP, Siemens Energy, GASCO und ExxonMobil.HIF Global, das weltweit führende E-Fuels-Unternehmen, feiert zusammen mit seinen Partnern, Behördenvertretern und Gemeindevertretern die Produktion der ersten Liter synthetischer Kraftstoffe in der Pilotanlage Haru Oni im Süden von Chile.Der chilenische Energieminister Diego Pardow leitete die Zeremonie, bei der ein Porsche 911 mit synthetischem Kraftstoff betankt wurde. Damit wurde eine neue Ära für den Verkehrssektor eingeleitet, in der Kraftstoffe aus erneuerbarer Energie, grünem Wasserstoff und recyceltem CO2 herkömmliche fossile Kraftstoffe ersetzen könnten, ohne dass Änderungen an Motoren und Infrastruktur erforderlich sind."Es ist entscheidend, dass die neue grüne Wasserstoffindustrie die Schaffung von Arbeitsplätzen fördert und die Lebensqualität der Menschen verbessert. Auf diese Weise schaffen wir Sicherheit für eine deutlich nachhaltigere Zukunft. Und die Haru-Oni-Anlage von HIF steht für diesen symbolischen Wert. Sie ermöglicht es uns, in eine Zukunft zu blicken, in der andere Energieformen möglich sind. Wir brauchen diese Momente des Optimismus in einer Zeit, in der so viele Kräfte uns davon abhalten, unsere Klimaziele zu erreichen", sagte Minister Pardow.César Norton, President und CEO von HIF Global, sagte: "Die ersten synthetischen Kraftstoffe von Haru Oni sind ein Meilenstein im Kampf gegen den Klimawandel, nicht nur für Chile, sondern für die ganze Welt. Vor etwas mehr als einem Jahr haben wir den Grundstein für diesen Traum gelegt, der heute Wirklichkeit wird: E-Fuels mit der Kraft des patagonischen Windes zu produzieren. Es ist eine konkrete Lösung, hier und jetzt, für die größte Herausforderung der Menschheit. Wir sind stolz darauf, diesen ersten Schritt hier in Punta Arenas zu tun, weil wir wissen, dass er für die Zukunft der nächsten Generationen entscheidend sein wird."Norton dankte den Behörden, Partnern und lokalen Gemeinden für die Entwicklung dieser Pilotanlage. "Angesichts der globalen Herausforderung, vor der wir stehen, führt Haru Oni die unvergleichliche Erfahrung deutscher, italienischer, amerikanischer, chinesischer und chilenischer Unternehmen im Dienste einer besseren Zukunft zusammen. Unser Engagement besteht darin, diese Branche zu vergrößern und auf nachhaltige Weise auf der ganzen Welt kommerzielle E-Fuel-Anlagen in großem Maßstab zu errichten", fügte Norton hinzu.Der Verkehrsminister von Baden-Württemberg, Winfried Hermann, kommentierte: "Wir sind sehr daran interessiert, klimafreundliche Wasserstoffderivate und -kraftstoffe zu importieren. Die Nachfrage ist enorm - insbesondere in den Bereichen Luftfahrt und Schifffahrt, aber auch für die Dekarbonisierung der bestehenden Fahrzeugflotten. Die chilenisch-deutsche Energiepartnerschaft, die 2019 ins Leben gerufen wurde, bietet ein großes Potenzial für die Zusammenarbeit beim Klimaschutz und die unverzichtbare Transformation der Kraftstoffindustrie. Wir unterstützen dieses bahnbrechende Projekt nachdrücklich."Der Produktionsprozess für E-FuelsHaru Oni wird grünen Wasserstoff über ein Verfahren namens Elektrolyse produzieren, für das Windenergie genutzt wird. Die Anlage wird außerdem CO2 aus der Atmosphäre abfangen und mit einem Syntheseverfahren CO2 und Wasserstoff zur Herstellung von E-Fuels kombinieren, wie etwa CO2-neutrales Methanol (E-Methanol), CO2-neutrales Benzin (E-Benzin) und CO2-neutrales Flüssiggas (E-LG). E-Fuel schafft eine Möglichkeit für die bestehende Infrastruktur, CO2-neutral zu werden, indem CO2 kontinuierlich wiederverwendet und recycelt wird.In dieser ersten Phase wird Porsche E-Fuel für seine Porsche Experience Center und den Porsche Mobil 1 Supercup nutzen. Haru Oni wird pro Jahr 350 Tonnen E-Methanol und 130.000 Liter E-Benzin produzieren. Die Anlage wird voraussichtlich im März 2023 in Betrieb genommen.Das TeamHIF Global ist Eigentümer und leitender Entwickler von Haru Oni und führt seit acht Jahren Studien zur Entwicklung von E-Fuel-Projekten in Magallanes durch.Porsche, der weltgrößte Sportwagenhersteller, leistete einen Beitrag mit Forschung und einem Abnahmevertrag für den Kauf von E-Benzin von Haru Oni für Leuchtturmprojekte wie den Porsche Mobil 1 Supercup und die Porsche Experience Center.Enel Green Power, ein weltweit führendes Unternehmen für saubere Energie, das weltweit Anlagen für erneuerbare Energie entwickelt und betreibt, ist Partner in der Windenergieerzeugung und der Produktion von grünem Wasserstoff.ENAP, das staatliche chilenische Energieunternehmen, unterstützt Infrastruktur und Logistik.Siemens Energy, eines der weltweit führenden Unternehmen für Energietechnologie, ist für das Anlagendesign und die Technologieintegration verantwortlich und liefert seinen Elektrolyseur und die Windturbine von Siemens Gamesa.Empresas GASCO, ein führendes Unternehmen in der Projektentwicklung für den Gasvertriebsmarkt, bietet Forschung und Entwicklung für die Produktion von synthetischem Gas.ExxonMobil, einer der weltweit größten börsennotierten Energieversorger und Chemieunternehmen, versorgt die Anlage mit der Methanol-to-Gasoline-Technologie (MtG).Porsche Michael Steiner, Mitglied des Vorstands für Entwicklung und Forschung der Porsche AG"Das Potenzial von E-Fuel ist enorm. Es gibt heute weltweit mehr als 1,3 Milliarden Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Viele von ihnen werden noch über Jahrzehnte auf der Straße sein. Wir müssen auch den Besitzern vorhandener Fahrzeuge eine Perspektive bieten. Als Hersteller von leistungsstarken und effizienten Motoren verfügt Porsche über umfangreiches Know-how im Kraftstoffbereich. Auf diese Weise können wir einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung synthetischer Kraftstoffe ausüben."EGP Fabrizio Barderi, CEO Enel Chile"Grüner Wasserstoff ist ein großartiger Verbündeter bei der Dekarbonisierung bestimmter Sektoren wie Luftfahrt und Schifffahrt, der chemischen Industrie und der Industriezweige, für die die Elektrifizierung noch keine wettbewerbsfähige Alternative darstellt, um ihre CO2-Emissionen zu reduzieren und die Bekämpfung der globalen Erwärmung und ihrer tragischen Folgen für das Klima zu unterstützen."Siemens Energy André Clark, Senior Vicepresident für Siemens Energy Lateinamerika"Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir hier in Patagonien die weltweit erste integrierte Produktionsanlage für CO2-neutralen Kraftstoff aus Windenergie gebaut. Es dauerte nur zwei Jahre, eines der aufregendsten Zukunftsprojekte der Energiebranche in die Realität umzusetzen. Jetzt beginnt die Produktion dank der kollaborativen Bemühungen um die Schaffung einer globalen nachhaltigen Wirtschaft. Wir setzen heute einen Meilenstein für die Dekarbonisierung des Transportsektors, mit einem Geschäftsmodell, das potenziell zu einer Chance für andere Branchen werden kann."Empresas GASCO Matias Pérez C, Presidente Empresas Gasco S.A."Empresas GASCO ist stolz darauf, Teil dieses großartigen Projekts in der Magallanes-Region zu sein, das darauf abzielt, zur Dekarbonisierung des Planeten beizutragen und Chile als führendes Land bei der Produktion von nachhaltiger Energie, wie grünem Wasserstoff und E-Fuels, positioniert. Der bedeutende Beitrag, den wir als Unternehmen durch die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit HIF Global for Research and Development für den Bezug von CO2-neutralem E-LG für GASCO leisten, wird es uns nicht nur ermöglichen, den Betrieb der Haru-Oni-Anlage zu optimieren, sondern sorgt auch dafür, dass wir E-LG auch in unser Angebot von nachhaltigen Lösungen für zukünftige kommerzielle Projekte in Chile und der Welt aufnehmen können."ExxonMobil Michael Better, Vice President, ExxonMobil Catalysts and Licensing LLC"Es ist großartig, die Verwendung der Methanol-to-Gasoline-Technologie von ExxonMobil in dieser HIF-Anlage zu sehen. Wir freuen uns, mit Porsche zusammenzuarbeiten, um ein fertiges Benzinprodukt zu produzieren, das für den Porsche Mobil 1 Supercup und andere Verwendungsmöglichkeiten vorgesehen ist."Die mit dieser Tätigkeit verbundenen CO2-Emissionen wurden im Rahmen des UN-Mechanismus für saubere Entwicklung mit CO2-Zertikaten vollständig gemindert. Besuchen Sie www.hifglobal.comWeitere Informationen über Haru OniÜber diesen Link können Sie auf die Pressemappe zugreifen, die die Projektdatei, Fotos der Bauarbeiten und Videos enthält. Wir werden so bald wie möglich Fotos und Videos von dieser Aktivität hinzufügen.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hif-global-und-seine-partner-feiern-die-ersten-liter-synthetischer-kraftstoffe-von-haru-oni-chile-301709065.htmlPressekontakt:Soledad Raveau,Soledad.raveau@oc2.cl,+56 9 9643 2449; Ximena Díaz,Ximena.diaz@oc2.cl,+56 9 98293074Original-Content von: HIF Global, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163104/5401104