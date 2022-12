© Foto: Indranil Aditya - picture alliance / NurPhoto



Der Chef der indischen Zentralbank warnt vor einer durch Kryptos verursachten nächsten Finanzkrise. Währenddessen arbeitet die Reserve Bank of India an einer eigenen digitalen Version der indischen Rupie.

"Kryptowährungen bergen enorme Risiken für unsere makroökonomische und finanzielle Stabilität", zitiert CNBC Shaktikanta Das (Foto), Gouverneur der Reserve Bank of India. Er verwies auf den Zusammenbruch von FTX als Beispiel.

Der Chef der indischen Zentralbank sagte, seine größte Sorge sei, dass Kryptowährungen keinen zugrundeliegenden Wert hätten. Er nannte sie "spekulativ" und fügte hinzu, dass sie seiner Meinung nach verboten werden sollten.

"Er [der Handel mit Kryptowährungen] ist eine hundertprozentige spekulative Aktivität, und ich bin nach wie vor der Meinung, dass sie verboten werden sollte. Wenn man ihr erlaubt zu wachsen, wenn man versucht, sie zu regulieren und ihr Wachstum zuzulassen, wird die nächste Finanzkrise von privaten Kryptowährungen ausgehen", so Das. Und weiter: "Merken Sie sich bitte meine Worte." Private Kryptowährungen beziehen sich auf digitale Münzen wie Bitcoin.

Die indische Zentralbank arbeitet an einer eigenen digitalen Version der indischen Rupie und startete dazu am 1. Dezember im Einzelhandel ein Pilotprogramm in ausgewählten Städten. Bestimmte Nutzer können mit der digitalen Rupie über Apps und mobile Geldbörsen Transaktionen durchführen.

Die digitale Rupie ist eine Art digitale Zentralbankwährung (Central Bank Digital Currency: CBDC). Viele Zentralbanken auf der ganzen Welt erwägen die Ausgabe von digitalen Versionen ihrer eigenen Währung. Chinas Zentralbank ist bei der Entwicklung einer CBDC am weitesten fortgeschritten. Peking testet seit Ende 2020 die Verwendung des digitalen Yuan in der realen Welt und hat die Verfügbarkeit in diesem Jahr auf weitere Nutzer ausgeweitet.

Zentralbanken haben wiederholt gesagt, dass Kryptowährungen kein großes Risiko für die Wirtschaft darstellten. Doch es mehren sich die Stimmen, die vor den möglichen makroökonomischen Auswirkungen warnen, insbesondere wenn Kryptowährungen unreguliert blieben. Die Pleite der Kryptobörse FTX ließ den gesamten Wert des Kryptomarktes um 1,3 Billionen US-Dollar crashen.

