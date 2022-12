Amsterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) -- Lucid Air kommt nach Europa mit ersten Lieferungen an Kunden in Deutschland und den Niederlanden.- Die limitierte Lucid Air Dream Edition erhält die offizielle WLTP-Reichweite (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) von 883 km1 Damit ist der Lucid Air das Elektrofahrzeug mit der größten Reichweite auf dem europäischen Markt.Die Lucid Group (NASDAQ: LCID), die mit dem reichweitenstärksten und am schnellsten aufladbaren Elektroauto auf dem Markt neue Maßstäbe setzt, gab heute bekannt, dass sie mit der Auslieferung des Lucid Air in Europa begonnen hat, wobei die ersten Kunden in Deutschland und den Niederlanden zu finden sind.Lucid Air kommt in Europa mit der limitierten Dream Edition auf den Markt. Das Fahrzeug ist in zwei verschiedenen Versionen erhältlich, die optimiert wurden, um verschiedene Facetten dieser außergewöhnlichen elektrischen Luxuslimousine hervorzuheben.- Die Dream Edition Performance verfügt über zwei Motoren mit einer kombinierten Leistung von 828 kW (1.111 PS) und einer rein elektrischen Reichweite von 799 km im kombinierten WLTP-Zyklus. Das Fahrzeug beschleunigt in 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h.- Die Dream-Edition-Serie verkörpert den intensiven Fokus von Lucid auf Effizienz mit einer branchenführenden elektrischen Reichweite von bis zu 883 km im kombinierten WLTP-Zyklus. Die Dream-Edition-Serie wird auch von zwei Motoren mit einer Leistung von 696 kW (933 PS) angetrieben.Auch beim Laden ist Lucid, mit einer 900 V+ Elektroarchitektur für Air Dream Edition und Air Grand Touring, branchenführend. Mit einem DC-Schnelllader mit einer Leistung von 300+ kW kann der Lucid Air Grand Touring in etwa 15 Minuten eine Reichweite von 400 km hinzufügen, was ihn zu einem idealen Fahrzeug für Reisen in Europa macht.Europäische EinzelhandelsexpansionLucid Motors, das seinen europäischen Hauptsitz in Amsterdam hat, baut seine physische Präsenz in der Region aktiv aus. Vor kurzem eröffnete das Unternehmen seinen dritten Einzelhandelsstandort und das erste kombinierte Service-, Liefer- und Vertriebszentrum in Europa, das sich in Hilversum, Niederlande, außerhalb von Amsterdam befindet. Dies folgt den Eröffnungen von Studios in Genf (Schweiz) und München (Deutschland) zu Beginn dieses Jahres. Für die Zukunft ist eine weitere Expansion in Europa geplant.Lucid nimmt derzeit Reservierungen von europäischen Kunden für alle Ausstattungsvarianten des Lucid Air entgegen. Kunden in Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Monaco, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Schweden, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich können sich ihren Platz in der Warteschlange für die Lucid Air Pure-, Touring- und Grand Touring-Modelle sichern, sobald die Auslieferungen in ihren jeweiligen Ländern beginnen, indem sie eine vollständig erstattungsfähige Reservierung ab 300 Euro tätigen.Informationen zu Lucid GroupLucid hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Einsatz nachhaltiger Energie zu fördern, indem es fortschrittliche Technologien und die attraktivsten Luxus-Elektrofahrzeuge entwickelt, bei denen die menschliche Erfahrung im Mittelpunkt steht. Das erste Fahrzeug des Unternehmens, der Lucid Air, ist eine hochmoderne Luxuslimousine mit einem kalifornisch inspirierten Design, das bei moderaten Außenabmessungen einen luxuriösen Innenraum in voller Größe bietet. Der mit Spannung erwartete Lucid Air Grand Touring verfügt über 819 PS. Der Lucid Air, der in der Lucid-Fabrik in Casa Grande, Arizona, hergestellt wird, wird derzeit an Kunden in den USA, Kanada und Europa ausgeliefert. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "schätzen", "planen", "davon ausgehen", "prognostizieren", "beabsichtigen", "werden", "sollen" "erwarten", "antizipieren", "glauben", "anstreben", "darauf abzielen", "fortsetzen", "könnte", "dürfte", "voraussichtlich", "möglich", "potenziell", "vorhersagen" oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die künftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder andeuten oder die keine Aussagen über historische Sachverhalte sind. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zu Plänen und Erwartungen in Bezug auf Lucids Expansion in Europa, einschließlich Standorte für die Studios, Service-Zentren und Studioerfahrung für Reservierungen, den Zeitpunkt der Lieferung von Lucid-Fahrzeugen nach Europa, die Preisgestaltung, die Verfügbarkeit von Lucid-Fahrzeugen und das Potential der Technologie von Lucid. Diese Aussagen beruhen auf diversen Annahmen, unabhängig davon, ob sie in dieser Mitteilung genannt werden oder nicht, sowie auf den derzeitigen Erwartungen der Geschäftsleitung von Lucid. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantie, Zusicherung oder endgültige Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten zu verstehen und dürfen von Anlegern nicht als solche aufgefasst werden. Die tatsächlichen Ereignisse und Umstände lassen sich nur schwer oder gar nicht vorhersagen und können von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Viele tatsächliche Ereignisse und Umstände liegen außerhalb der Kontrolle von Lucid. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, unter anderem den Faktoren, die unter der Überschrift "Risk Factors" in Teil II, Punkt 1A des Quartalsberichts von Lucid auf Formblatt 10-Q für das am 30. September 2022 zu Ende gegangene Quartal sowie in anderen Dokumenten, die Lucid bei der Securities and Exchange Commission eingereicht hat oder noch einreichen wird, aufgeführt sind. Sollte sich eines dieser Risiken bewahrheiten oder sollten sich die Annahmen von Lucid als falsch erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Es kann zusätzliche Risiken geben, über die Lucid derzeit nicht unterrichtet ist oder die Lucid gegenwärtig für unwesentlich hält, die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Darüber hinaus spiegeln zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Lucid hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider. Lucid geht davon aus, dass später eintretende Ereignisse und Entwicklungen dazu führen können, dass sich die Einschätzungen von Lucid ändern. Auch wenn Lucid sich dazu entschließen könnte, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Lucid ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Einschätzungen von Lucid zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Mitteilung interpretiert werden. Dementsprechend sollte den zukunftsgerichteten Aussagen kein unangemessenes Vertrauen entgegengebracht werden.1 Die WLTP-Werte basieren auf der Prüfung des Fahrzeugs mit werkseitiger Standardausrüstung. 1 Die WLTP-Werte basieren auf der Prüfung des Fahrzeugs mit werkseitiger Standardausrüstung. Der Einbau von Nachrüstungen und Zubehör, aber auch Faktoren wie Wetter- und Verkehrsbedingungen sowie das individuelle Fahrverhalten können den Energieverbrauch und die Reichweite eines Fahrzeugs beeinflussen.WLTP-Reichweitenangaben für beide Varianten der Lucid Air Dream Edition: (Dream Edition Performance: bis zu 799 km; Dream Edition Range: bis zu 883 km)