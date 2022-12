DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: "Advanzia Bank S.A.-Anleihe 21/31 mit variabler Verzinsung" wird als "attraktiv" eingeschätzt - KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer (Update)

Düsseldorf (pta/22.12.2022/15:05) - In ihrem aktuellen Barometer zu der Anleihe mit variabler Verzinsung der Advanzia Bank S.A. mit Laufzeit bis 2031 (WKN A3KNPN) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen

Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen[ 1 ] ( https:// www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ kfm-mittelstandsanleihen-barometer-update-die-advanzia-bank-sa-anleihe-21-31-mit-variabler-verzinsung-wird-als-attraktiv-4-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / # _ftn1)

Branche: Finanzdienstleistungen

Kerngeschäft: Kreditkartenlösungen für Privatkunden, Firmen und Finanzinstitute

Marktgebiet: Deutschland, Luxemburg, Frankreich, Österreich, Spanien, Italien

Mitarbeiter: 193

Unternehmenssitz: Luxemburg

Gründung/Historie:

Die Gründung der Advanzia Bank S.A. erfolgte 2005 in Luxemburg. Seit Beginn konzentrierte sich die Ausrichtung des Unternehmens auf Kreditkartenlösungen für Privatkunden, Firmen und Finanzinstitute. Seit der Gründung ist die Advanzia Bank kontinuierlich gewachsen und mittlerweile ein führender Online-Kreditkartenanbieter in Deutschland. In Luxemburg, Österreich, Frankreich, Spanien und Italien baut die Bank die Marktanteile stetig aus und erschließt nach und nach weitere Märkte in Europa.

Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen:

Die Advanzia Bank ist eine digitale Bank, die wettbewerbsfähige und transparente Lösungen für Privatkunden, Firmen und Finanzinstitute anbietet. Die Bank bewirbt ihre eigenen Mastercard-Gold-Kreditkarten über Online-Marketing-Kanäle und vertreibt ihre White-Label- und Co-Branding-Kreditkarten über Geschäftspartnernetzwerke. Darüber hinaus ist Advanzia ein führender paneuropäischer Anbieter von schlüsselfertigen Kreditkartenprogrammen für Banken und Finanzinstitute. Außerdem bietet die Advanzia Bank S.A. Einlagenkonten für ihre Kunden an.

Mitbewerber/Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit:

Advanzia unterhält Geschäftspartnerschaften mit über 260 Unternehmen, Verbänden und Institutionen, die die Co-Branding-Kreditkarten nutzen, um ihre Kundenbindungsstrategie zu stärken und einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen. Advanzia bietet schlüsselfertige Visa- und Mastercard-Kreditkartenlösungen für Banken und andere Finanzinstitute und stellt ein vollständiges Kartenprogramm bereit, welches die Lizenzierung des Systems, die Kartenausgabe, die Bearbeitung, die Abrechnung und den Kundenservice umfasst.

Strategie:

Die Vision ist es, eine zukunftsorientierte Bank zu sein, die die Zufriedenheit des Kunden im Fokus hat. Konkret bedeutet das für die Advanzia, dass den Endkunden und Geschäftspartnern wettbewerbsfähige, einfache und transparente Produkte und Lösungen geboten werden. Die Strategie orientiert sich an den Werten Einfachheit, Vertrauen und Transparenz. Diese stellen für die Advanzia Bank die Basis der Vision einer europäischen Direktbank dar, die sich auf maßgeschneiderte Kreditkartenlösungen spezialisiert. Der Wachstumskurs soll in den kommenden Jahren fortgesetzt werden. Dabei hat die Advanzia weitere europäische Märkte im Blick, in denen sie die eigenen Produkte und Lösungen anbieten wollen.

Kunden: Privatkunden, Firmen und Finanzinstitute

[ 1 ] ( https://www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ kfm-mittelstandsanleihen-barometer-update-die-advanzia-bank-sa-anleihe-21-31-mit-variabler-verzinsung-wird-als-attraktiv-4-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / # _ftnref1) Quellen: veröffentlichte Annual Reports 2019-2021, Financial Report Q3 2022, Website des Emittenten, Pressemitteilungen

