DJ Talanx verkauft Anteile an ungarischen Tochtergesellschaften

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Versicherungskonzern Talanx trennt sich von seinen Anteilen an zwei ungarischen Tochtergesellschaften. Die Beteiligungen an der Magyar Posta Eletbiztosito Zrt und Magyar Posta Biztosito Zrt werden an die ungarische Staatsholding Corvinus Nemzetközi Befektetesi Zrt (Corvinus) verkauft, wie der im MDAX notierte Konzern in Hannover mitteilte. Die beiden Gesellschaften sind seit 2002 Tochterunternehmen von Talanx und der ungarischen Post. Sie sind im Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung International im Talanx Konzern angesiedelt. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Halbjahr 2023 erwartet. Angaben zum Verkaufspreis wurden nicht gemacht.

December 22, 2022

