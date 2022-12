Bei Lufthansa scheint das große Ziel, also der Einstieg bei der ITA, nun (kurzfristig) Realität zu werden. Italien hat den Weg für den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an der Staatsairline freigemacht, wie die Nachrichten-Agentur Bloomberg am Donnerstag berichtete. Die Aktie kann in einem schwächeren Markt davon jedoch nicht profitieren. Konkret hat Rom am Mittwoch ein Dekret verabschiedet, dass das Verkaufsverfahren für ITA beschleunigen soll, wie Bloomberg mit Bezug auf einen Regierungsvertreter ...

