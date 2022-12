Wer Langeweile hat, der verbringt gerne Stunden damit, durch die sozialen Medien zu swipen und zu scrollen. Die Langeweile wird so im Keim erstickt, doch das ist gar nicht mal so gut. Denn Langeweile hat auch einen Nutzen. Für viele ist der Griff zum Smartphone die erste Sache, die sie am Tag tun. Dabei wird oft nicht einfach nur der Wecker ausgeschaltet, sondern direkt Instagram, Tiktok oder Facebook geöffnet und die ersten Minuten des Tages damit verbracht, durch Fotos, Reels und Videos zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...