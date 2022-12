Innsbruck (ots) -Zahl der MCI Alumni wächst auf 15.000 | Weltweit begehrt am ArbeitsmarktKürzlich wurden die letzten Bachelor- und Masterurkunden an 1.160 Absolventinnen und Absolventen der Unternehmerischen Hochschule® im Rahmen von acht bewegenden Sponsionsfeiern überreicht. Die frischgebackenen Alumni absolvierten einen von insgesamt 29 Studiengängen in den Bereichen Wirtschaft & Gesellschaft oder Technologie & Life Sciences bzw. einen der sechs Weiterbildungs-Masterprogramme am MCI. Zahlreiche Studierende haben ein sogenanntes Double-Degree-Studium absolviert, in welchem sie einen zusätzlichen ausländischen Studienabschluss erworben haben. Stilvoller Rahmen war die festlich geschmückte Dogana des Congress Innsbruck, in der mehr als 5.000 Festgäste aus aller Welt den Graduierungsfeiern beiwohnten.Top-KarrierechancenDie Zahl der Alumni seit Start des MCI im Jahr 1996 liegt bereits bei beeindruckenden 15.000, die Erfolgsquote bei international beachtlichen 85%. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und die praxisnahe Ausrichtung aller Studiengänge sind Alumni der Unternehmerischen Hochschule® am Arbeitsmarkt besonders gefragt. Dies zeigt sich auch jedes Jahr beim hauseigenen Recruiting-Forum, einer hochkarätigen Recruiting-Veranstaltung, an der sich zuletzt 90 Arbeitgeber aus dem In- und Ausland auf der Suche nach hervorragend qualifizierten Absolventinnen und Absolventen beteiligten.Mehr Informationen & Fotos Klicken Sie Hier (https://www.mci.edu/de/medien/news/4678-sponsion-2022)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527patricia.pichler@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Austria, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66904/5401170